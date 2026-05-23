Daré la cara: Maru Campos acudirá a citatorio en FGR por caso de agentes de la CIA

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, afirmó que acudirá ante la Fiscalía General de la República (FGR) donde fue citada para comparecer por el caso del narcolaboratorio encontrado en el municipio de Morelos y la presencia de agentes de la CIA.

Este citatorio se da en un contexto en donde la gobernadora por el Partido Acción Nacional (PAN) ha sido señalada por Morena de haber cometido actos de traición a la patria por combatir el crimen organizado en el estado.

Maru Campos responde a citatorio de FGR

La Constitución y las leyes establecen con toda claridad que los gobernadores cuentan con la protección sobre su cargo, y que no pueden ser llamados a ningún procedimiento de naturaleza penal.

Maru Campos respondió que acudirá ante este llamado de las autoridades de seguridad, a pesar de que como servidora pública, tiene fuero constitucional.

En este escenario de un intento de juicio político contra ella, fue citada para presentarse el próximo miércoles 27 de mayo, a las 10:00 horas en las instalaciones de la FGR.

"Aquí estoy, por supuesto dando la cara y recibiéndolo (...) el próximo 27 de mayo, la gobernadora del estado de Chihuahua tendrá que comparecer ante la Fiscalía General de la República", expresó.

Se trata de un evidente caso de persecución política, ordenado desde Palacio Nacional, que contrasta con la protección que han brindado al gobernador con licencia de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, así como del legisladores y funcionarios acusados por Estados Unidos, por vínculos con el crimen organizado y narcoterrorismo.

“Otra vez, aquí está el doble rasero de Morena. Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”, comentó la mandataria.

“Aquí estoy dando la cara”



La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (@MaruCampos_G) confirma que asistirá a comparecer ante la @FGRMexico, a pesar de tener fuero Constitucional. Tras combatir el crimen organizado y el narcotráfico. pic.twitter.com/uPthk6RH6O — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 23, 2026

Gobernadora de Chihuahua cuestiona que Rocha Moya no fue citado

La panista reaccionó a este citatorio cuestionando que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, no ha cido citado a comparecer ante ninguna autoridad.

El morenista fue acusado el 29 de abril de 2029 por el gobierno de Estados Unidos de supuestos nexos con el crimen organizado, principalmente con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

“De uno se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y a nuestros niños, y al otro se le defiende a capa y espada otra vez”, ha respondido la mandataria.

Maru Campos (@MaruCampos_G) critica defensa de Rocha Moya (@rochamoya_) frente a ataques contra su gobierno



La gobernadora de #Chihuahua señaló la contradicción de los morenistas que defienden "a capa y espada" a Rubén Rocha Moya pese a los señalamientos, mientras atacan su… pic.twitter.com/gBlJEFokTi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

A decir de ella, en Morena defienden "a capa y espada" a Rubén Rocha Moya pese a los graves señalamientos que lanzó el gobierno de Donald Trump.

En entrevista con el periodista Javier Alatorrre para Hechos Noche, la gobernadora aseguró que existe una campaña de presión política impulsada desde el gobierno federal para desviar la atención de la situación que enfrenta Sinaloa y de presuntos vínculos entre políticos y grupos criminales.