Reaperece Rocha Moya en redes y FGR lo cita tras acusación por narcotráfico

El 29 de abril de 2026 fue el principio del final para Rubén Rocha Moya, cuando Estados Unidos lo acusó de supuestos nexos con el crimen organizado y ahora la Fiscalía General de la República (FGR) lo citó junto con nueve funcionarios y exfuncionarios también acusados, pero dos de ellos están detenidos por el gobierno norteamericano.

El gobernador de Sinaloa por Morena pidió licencia al cargo el 1 de mayo pasado y desde ese entonces no volvió a aparecer en público, aunque pasó casi un mes para que la FGR que encabeza Ernestina Godoy lo citara a declarar, solo que el hermetismo se mantiene porque no precisó cuándo.

Rocha Moya reaparece con publicación en redes sociales

Este sábado el gobernador con licencia tuvo su primera reaparición desde que fue acusado, pero solo en redes sociales confirmando que recibió el citatorio de la FGR y escribió un mensaje son dar más detalles de dicha notificación.

"Soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy. Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer", escribió.

Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República.



Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 23, 2026

El pacto de Rocha Moya con Los Chapitos para ganar elección de Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos fue claro: Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios fueron acusados ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

El morenista es señalado por la justicia de ese país de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, y para ello habría pactado trabajar en equipo con Los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Rocha Moya ganó luego de que Los Chapitos supuestamente lo ayudaron a ser elegido secuestrando e intimidando a sus rivales.

Antes y después de ser gobernador, supuestamente se reunió con ellos, les prometió protegerlos y permitió operaran con impunidad en Sinaloa.

Rubén Rocha Moya y Los Chapitos: ¿cuánto se pagaba en sobornos por ayuda y protección?

FGR condiciona entrega de Rocha Moya a EU

El día que se dio a conocer la acusación contra Rocha Moya, la FGR informó que iniciará una investigación por este caso, pero era necesario la presentación de pruebas para atender la solicitud de extradición de Estados Unidos.

No obstante, externó que solo se concederá la extradición si hay elementos suficientes en México, pues insiste que debe haber primero un juicio antes de conceder la extradición para no violentar el Estado de Derecho.

Luego, el 1 de mayo, señaló que ejecutar la orden de aprehensión en este momento representaría una violación a los derechos humanos del funcionario.

¿Qué habrá cambiado que ahora la FGR ya lo citó? No solo deberá acudir el morenista, sino también los otros nueves servidores públicos y exfuncionarios, pero dos ya están en manos de Estados Unidos. Los personajes acusados junto con Rocha Moya son: