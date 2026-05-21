¡Prepárate! Granizo azotará las 16 alcaldías de CDMX esta noche; activan alerta amarilla

La tarde y noche de este jueves podrían convertirse en un verdadero dolor de cabeza para miles de capitalinos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la Alerta Amarilla por fuertes lluvias acompañadas de caída de granizo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, ante el riesgo de encharcamientos, accidentes y afectaciones en vialidades.

El aviso llega en medio de un ambiente inestable provocado por el ingreso de humedad y las condiciones atmosféricas que han favorecido tormentas cada vez más intensas en el Valle de México. Y aunque para muchos el granizo puede parecer un espectáculo visual, la realidad es que este fenómeno puede provocar desde choques y caída de árboles, hasta lesiones y daños en viviendas.

¿Por qué preocupa tanto la caída de granizo en CDMX?

Protección Civil advirtió que las precipitaciones de esta tarde no llegarán solas. Además de la lluvia intensa, se espera caída de granizo en distintos puntos de la capital, lo que incrementa considerablemente el riesgo para peatones y automovilistas.

Uno de los principales peligros es que las calles se vuelven extremadamente resbalosas, especialmente en pendientes y avenidas con acumulación de agua. A esto se suma la reducción de visibilidad para quienes conducen, algo que suele derivar en tránsito lento, accidentes y caos vial.

También existe riesgo de afectaciones en techos ligeros, lonas y canaletas, especialmente en viviendas o negocios con estructuras provisionales.

¿Qué alcaldías están bajo Alerta Amarilla?

La alerta aplica para toda la capital. Estas son las 16 alcaldías donde se esperan lluvias fuertes y posible caída de granizo:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar salir si no es necesario durante las tormentas más intensas.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 21/05/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/0MqCdatYwU — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 21, 2026

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias y el granizo?

Ante el pronóstico, las autoridades capitalinas hicieron un llamado a tomar precauciones desde ahora. Entre las principales recomendaciones se encuentra limpiar coladeras y desagües para evitar inundaciones y encharcamientos.

También se pidió evitar caminar o conducir por zonas con pendientes pronunciadas, ya que el pavimento mojado y el granizo pueden provocar caídas o pérdida de control de vehículos.

En el caso de animales de compañía, Protección Civil recomendó mantenerlos en espacios seguros y alejados de zonas donde puedan resultar lesionados por la lluvia o el hielo.

La temporada de lluvias apenas comienza, pero en la CDMX las tormentas ya están dejando claro que este 2026 podría venir cargado de fenómenos intensos y tardes complicadas para millones de personas.