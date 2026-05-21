EN VIVO: Lluvias e inundaciones en CDMX y Edomex hoy 21 de mayo provocan alerta por granizo
Lluvias se registran este jueves en CDMX y Edomex, con posibles encharcamientos, granizo y tráfico lento. Sigue en vivo el desarrollo del clima en el Valle de México.
La tarde de este jueves se ha complicado en el Valle de México debido al inicio de lluvias en distintas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México, con reportes de encharcamientos, tráfico lento y caída de granizo en algunos puntos. Las autoridades de protección civil mantienen vigilancia permanente ante la posibilidad de tormentas más intensas durante la tarde y noche.
Además, se activó Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes acompañadas de granizo en las 16 alcaldías, debido al riesgo de afectaciones como encharcamientos, reducción de visibilidad y posibles incidentes en vía pública.
EN VIVO: Lluvias e inundaciones en CDMX y Edomex hoy 21 de mayo provocan alerta por granizo
Se intensifican las lluvias en el poniente y sur de CDMX
ya se registran lluvias de intensidad fuerte en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras.
Además, hay precipitaciones moderadas en Azcapotzalco, Tlalpan y Venustiano Carranza, mientras autoridades mantienen monitoreo ante posibles encharcamientos y afectaciones viales.
Alcaldía Venustiano Carranza con lluvias
Una ligera lluvia se hizo presente en av. Francisco del Paso y Troncoso, perteneciente a la alcaldía Venustiano Carranza; de momento no se reportan inundaciones.
Alerta Amarilla en CDMX
La CDMX activó Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, GAM, Iztapalapa, Tlalpan y las 16 alcaldías este jueves.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 21/05/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 21, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/0MqCdatYwU
Lluvias en la Gustavo A. Madero
Se reportan las primeras precipitaciones en distintas zonas de la CDMX, incluyendo la zona norte de la ciudad, donde ya se registra lluvia ligera en vialidades como Insurgentes Norte, en Gustavo A. Madero.
Automovilistas reportan pavimento resbaloso y tránsito más lento de lo habitual.