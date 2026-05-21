EN VIVO: Lluvias e inundaciones en CDMX y Edomex hoy 21 de mayo provocan alerta por granizo

La tarde de este jueves se ha complicado en el Valle de México debido al inicio de lluvias en distintas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México, con reportes de encharcamientos, tráfico lento y caída de granizo en algunos puntos. Las autoridades de protección civil mantienen vigilancia permanente ante la posibilidad de tormentas más intensas durante la tarde y noche.

Además, se activó Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes acompañadas de granizo en las 16 alcaldías, debido al riesgo de afectaciones como encharcamientos, reducción de visibilidad y posibles incidentes en vía pública.