¿Se cancelan las aulas por el Día del Estudiante? La SEP aclara los descansos de este mes

La cercanía de la conmemoración dedicada al Día del Estudiante para este 2026 ha despertado múltiples cuestionamientos entre los tutores acerca de posibles modificaciones en las asistencias.

¿Hay o no clases el 23 de mayo, Día del Estudiante?

Al ponerse en marcha el actual periodo lectivo 2025-2026, la dependencia federal encargada de la enseñanza pública determinó con precisión los días de descanso obligatorio mediante su agenda oficial.

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Pese al significado histórico de la fecha, los lineamientos institucionales estipulan que las jornadas formativas de todos los niveles educativos no sufrirán interrupciones.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

El alumnado nacional tiene la obligación de presentarse en sus respectivas instituciones de forma habitual. No obstante, resulta común que los planteles de diversas regiones realicen dinámicas internas, convivencias recreativas o programaciones especiales para reconocer la importancia de los jóvenes en su día, sin que esto implique el abandono de los centros escolares.

¿Por qué se celebra el Día del Estudiante?

El origen de este festejo nacional se remonta al año 1929, específicamente a los acontecimientos ocurridos en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México. En aquella época, un grupo de jóvenes universitarios inició una movilización civil con el objetivo primordial de demandar la independencia institucional de su casa de estudios.

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Durante una de las protestas pacíficas organizadas en esa jornada de mayo de 1929, los participantes fueron objeto de agresiones y actos de represión por parte de los cuerpos de seguridad. Dicho suceso violento consolidó un emblema de resistencia social que con el tiempo culminó con la obtención de la autonomía universitaria en el territorio nacional.

La fecha del último descanso programado para mayo

Los estudiantes incorporados a la educación básica tendrán la oportunidad de suspender sus labores formativas unos días después de la fecha conmemorativa. La agenda oficial tiene marcado el viernes 29 de mayo como el cierre de actividades debido a la realización de las juntas del Consejo Técnico Escolar.

Debido a esta reunión del personal docente, las actividades regulares en los salones concluirán el jueves 28 de mayo, lo que dará inicio a un periodo de descanso de 3 días que concluirá con el retorno formal de los menores a las aulas el lunes 1 de junio.

El cierre definitivo del actual periodo lectivo de la SEP

Las dudas sobre las modificaciones en la parte final del ciclo escolar 2025-2026 generaron inconformidad entre los padres de familia a raíz de las propuestas que sugerían anticipar el periodo de asueto estival.

Ante este escenario, Mario Delgado, quien encabeza la secretaría federal, comunicó que se llegó a un acuerdo común entre los diferentes organismos educativos del país para mantener el esquema original sin alteración alguna.

Bajo esta resolución, la conclusión oficial de las clases en la República Mexicana se mantiene fijada para el 15 de julio de 2026. A pesar del acuerdo general, demarcaciones geográficas específicas entre las que se encuentran los estados de Nuevo León, Yucatán y Colima concluirán sus labores educativas con algunos días de anticipación respecto a la fecha general.

