Rompen récord: la alarmante cantidad de horas que los mexicanos pasan en internet

¡Las alertas se han encendido! La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló el tiempo que los jóvenes mexicanos pasan frente al celular. De acuerdo con autoridades educativas, el uso del internet supera el promedio global, que incluso equivale a las horas de una jornada laboral.

México supera el promedio mundial en uso de internet y celular

Hoy en día, los mexicanos mayores de 16 años pasan en promedio 7 horas y 32 minutos frente a una pantalla, lo que equivale a una hora más que el promedio mundial de 6 horas con 38 minutos, según se reveló en el foro regional “La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las juventudes mexicanas”.

Foro celebrado en Baja California Sur, en el que autoridades advirtieron sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en adolescentes y jóvenes.

Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior de la SEP, señaló que reemplazar el juego libre y la convivencia social por la vida digital ha cambiado la forma en que crecen las nuevas generaciones.

“La infancia basada en pantallas y redes sociales está desencadenando una crisis global de salud mental”, alertaron durante el encuentro.

¿Qué países usan menos el celular?

En el mundo, Filipinas y Sudáfrica son los países donde las personas pasan más tiempo conectadas, con casi 11 horas diarias frente a una pantalla. En América Latina, Brasil lidera con más de 10 horas al día, pero México no se queda atrás.

Por otro lado, Japón es uno de los países donde las personas pasan menos tiempo usando el celular. A esta lista, se suman Dinamarca, Grecia y Corea del Sur.

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Jóvenes mexicanos crecieron rodeados de pantallas

El acceso a internet entre menores de edad ha crecido rápidamente en la última década. En 2013, solo el 11.7% de los niños de 6 a 11 años usaba internet; hoy la cifra ya llega al 79%, de acuerdo con el subsecretario de la SEP.

Además, en 2024, el 90.4% de los usuarios de internet en México dijo que lo usa principalmente para redes sociales.

Por otra parte, una encuesta nacional de MITOFSKY realizada en mayo de 2025 mostró que el 80.2% de los mexicanos tiene un teléfono celular para uso personal, lo que representa un aumento importante frente al 63.8% registrado en 2013.

Alertan por efectos en salud mental y convivencia social en jóvenes mexicanos

Durante el foro, especialistas insistieron en que el problema no solo es el tiempo que le dedican a las pantallas, sino también el dejar de lado actividades esenciales para el desarrollo social y emocional.

Especialistas señalaron que este cambio ha modificado la manera en que las nuevas generaciones socializan, aprenden y se entretienen, sobre todo después de 2020, cuando aumentó la ansiedad y la dependencia digital.

