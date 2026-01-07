¡El frío no perdona! Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en dos alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla en la CDMX por el pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y la mañana de este miércoles 7 de enero de 2026.

De acuerdo con la dependencia capitalina, el aviso aplica específicamente para las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan, donde se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados, condiciones que podrían afectar la salud de la población, principalmente durante las primeras horas del día.

El periodo de este descenso en la temperatura comprende desde las 03:00 hasta las 08:00 horas, por lo que autoridades llamaron a la población a mantenerse atenta a la información oficial y tomar medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias y otros padecimientos asociados al frío.

¿Qué significa la alerta amarilla por frío en CDMX?

La alerta amarilla se activa cuando las condiciones climáticas representan un riesgo moderado para la población. En el caso de bajas temperaturas, el objetivo es advertir con anticipación para reducir afectaciones a la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 07/01/2026, en @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/I1hcu3ESGW — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 6, 2026

Protección Civil monitorea de forma permanente el comportamiento del clima y emite estos avisos cuando se prevé un descenso significativo de la temperatura en zonas específicas de la capital.

¿A qué hora se sentirá más intenso el frío en CDMX?

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil , las temperaturas más bajas se registrarán durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, principalmente entre las 03:00 y las 07:00 horas, cuando la sensación térmica puede descender aún más en zonas altas del sur de la capital, como Milpa Alta y Tlalpan.

Durante ese periodo, el descenso de temperatura puede sentirse con mayor intensidad en áreas abiertas, caminos rurales y zonas boscosas, por lo que se recomienda extremar precauciones al salir de casa o iniciar actividades temprano.

🧥☕️ Para prevenir enfermedades respiratorias en temporada de #frío, ten presentes las siguientes recomendaciones.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/EfP2KvfuMs — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 6, 2026

Recomendaciones para protegerse del frío en la CDMX

Autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante el descenso de temperatura:



Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C

Beber abundantes líquidos

Proteger a niñas, niños y adultos mayores

Resguardar a mascotas y evitar dejarlas a la intemperie

Ante cualquier emergencia, se recuerda que está disponible el 911 y el número de Locatel (55 5658 1111) para solicitar apoyo.