¿Ya es oficial? Así aparece el calendario de la SEP tras contradicciones con el gobierno federal

Mientras la Secretaría de Educación Públcia (SEP) anunciaba el adelanto de las vacaciones para los niños, desde el Gobierno Federal se pedía calma diciendo que era solo una posibilidad, pero ¿cómo quedó el calendario final para los alumnos?

Después de días de incertidumbre para los papás que no sabían si sus hijos saldrían antes de vacaciones o no, el calendario de la SEP ya se publicó con la actualización.

¡Atención #Puebla!



La SEP suspende clases este lunes 11 de mayo en 64 municipios por el #FrenteFrío50. 🌧️ Consulta la lista de zonas afectadas en la Sierra Norte y Nororiental.



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Así queda el calendario de la SEP para los alumnos

Tras la confusión con distintas declaraciones, ya se publicaron las fechas que, hasta ahora, serían oficiales. Si tienes hijos en primaria o secundaria, anota bien estas fechas.

El jueves 4 de junio se llevará a cabo el registro y la comunicación de las evaluaciones finales; es decir, la entrega de resultados.

El viernes 5 de junio será oficialmente el último día de clases. A partir de esa tarde, los alumnos iniciarán un descanso histórico que se extenderá hasta el 31 de agosto, sumando más de dos meses de vacaciones.

¿Por qué el calendario de la SEP adelantó las vacaciones?

El primer motivo es la ola de calor sin precedentes que tiene a medio México bajo alerta. En muchos estados, las escuelas no cuentan con la infraestructura para mantener a los niños seguros ante temperaturas tan altas durante junio y julio, según las autoridades.

El segundo punto es la Copa del Mundo, un evento que cambiará la movilidad de las ciudades sede y que requiere que los planteles y el transporte público estén liberados de la carga escolar diaria.

¿Cómo quedó el calendario de la SEP para maestros?

Aunque los niños dejen de ir a las aulas el 5 de junio, el trabajo en las escuelas no se detiene del todo. El personal docente y administrativo tiene la instrucción de extender sus labores hasta el 12 de junio. Esta semana extra servirá para cerrar trámites, organizar expedientes y completar el Plan de Estudios que, según la SEP, se cumplirá íntegramente a pesar del recorte de días presenciales.

Los maestros regresarán a sus puestos el 10 de agosto para preparar el siguiente ciclo.

¿Cuántos días sin clases quedan en mayo, antes de salir de vacaciones?

Antes de que lleguemos al 5 de junio, todavía quedan un par de fechas en las que se suspenderán labores para los niños. El 15 de mayo no habrá actividades por la celebración del Día del Maestro.

Además, el viernes 29 de mayo se llevará a cabo la última sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los alumnos tendrán su último fin de semana largo justo antes de la recta final de las evaluaciones.

📚⚽ La @SEP_mx propone terminar clases el 5 de junio por la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la onda de calor.



Pero en México solo habrá 13 partidos, casi todos por la noche, y en años anteriores el calor no llevó a cancelar el ciclo escolar en todo el país.



Entonces... ¿por… pic.twitter.com/uR0l9yNTyX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 9, 2026

¿Niños sí saldrán antes de la escuela o no?

A pesar de las contradicciones iniciales, el titular de la SEP confirmó que el acuerdo con los secretarios de educación estatales fue unánime. Las condiciones críticas del clima y la magnitud del evento deportivo que recibirá México obligaron a esta adaptación.

Por ahora, el calendario oficial ya refleja estos cambios, dejando atrás la confusión y permitiendo que las familias se organicen para un receso bastante largo.