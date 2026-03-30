Buscan al pequeño Zeus Adriel: Fue sustraído de su casa en Sonora; autoridades activan Alerta Amber

Desde el pasado sábado 21 de marzo de 2026, el paradero de Zeus Adriel Domínguez Enríquez es un misterio. El pequeño fue sustraído de su hogar, ubicado en el Fraccionamiento Salvatierra, en el municipio de Navojoa, Sonora. Ante el riesgo de que el menor sea víctima de algún delito o sufra algún daño, la Fiscalía General de Justicia del Estado activó formalmente la Alerta Amber.

¿Cómo reconocer a Zeus Adriel?

Zeus es un niño de apenas 2 años de edad, con características físicas muy claras que pueden ayudar a identificarlo. Es de tez blanca, complexión delgada y tiene el cabello lacio y castaño, el cual usa un poco largo.

Sus ojos son de color café oscuro y de forma rasgada, mientras que su cara es redonda con una nariz grande. Un detalle clave para reconocerlo es un lunar pequeño que tiene en el hombro derecho.

¿Cuál era la vestimenta de Zeus Adriel antes de la activación de la Alerta Amber?

Al momento de desaparecer de su domicilio, el pequeño vestía ropa cómoda: unos shorts negros y una playera negra que resalta por tener el logo de Batman al frente. También calzaba unos zapatos tipo crocs en color azul.

Debido a su corta edad, Zeus Adriel mide aproximadamente 1.10 metros y pesa cerca de 30 kilos, por lo que es totalmente dependiente de los adultos para su cuidado.

Zeus Adriel desapareció en Sonora

De acuerdo a la denuncia, el niño fue sacado de su casa en circunstancias que aún se investigan, pero que apuntan a una sustracción directa. Desde su desaparición, no se ha tenido ninguna comunicación ni pista sólida sobre quién podría tenerlo o hacia dónde se lo llevaron.

La alerta se extiende no solo a Navojoa, sino a los municipios vecinos de la región del Mayo y a las salidas hacia otros estados, ante la posibilidad de que intenten sacarlo de la entidad.

El peligro de que el menor salga de Sonora

Las autoridades consideran que la integridad física de Zeus Adriel está en peligro inminente. Por su edad, el niño requiere cuidados específicos y se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad.

Se pide a transportistas, empleados de centrales de autobuses y ciudadanos en general que presten atención a cualquier menor que coincida con la descripción, especialmente si viaja con adultos que muestren actitudes sospechosas o evasivas.

¿Dónde reportar información sobre Alerta Amber?

Si tienes algún dato que ayude a dar con el paradero de Zeus, por pequeño que parezca, no dudes en comunicarte. Puedes llamar directamente al número de emergencias 911 o a los teléfonos de la Fiscalía de Sonora al (662) 289 88 00, extensión 15701.

La información puede ser anónima y es fundamental para que el pequeño regrese a salvo con su familia, quienes no han dejado de buscarlo.