Pagan su recibo pero les llega agua negra y apestosa: Vecinos alertan por posibles infecciones en Chimalhuacán

Abrir la llave y recibir agua negra, con mal olor y potencialmente peligrosa es la realidad que viven decenas de familias en el barrio Alfareros, en Chimalhuacán. Desde hace al menos dos semanas, vecinos denuncian que el suministro de agua potable está contaminado, mientras los recibos siguen llegando y se pagan puntualmente.

¿Qué está pasando con el agua en Chimalhuacán?

De acuerdo con testimonios recabados por Azteca Noticias, el agua que llega a las viviendas presenta un color oscuro, olor nauseabundo, además de residuos visibles, lo que la vuelve inutilizable para actividades básicas como bañarse, cocinar o lavar alimentos.

Vecinos aseguran que la situación es crítica: “Sale súper apestosa… provoca infecciones en la piel y el estómago”, denuncian a cámaras y micrófonos de TV Azteca. Las imágenes de cisternas muestran un líquido turbio que ha generado alarma entre las familias.

Un técnico del ODAPAS habría señalado que el problema podría deberse a una filtración de drenaje hacia la red de agua potable, lo que representa un riesgo sanitario considerable.

Agua contaminada en Chimalhuacán: ¿Qué riesgos para la salud enfrentan los vecinos?

Los vecinos reportan afectaciones directas en la salud, principalmente irritaciones cutáneas, infecciones, además de molestias gastrointestinales.

Algunos casos son especialmente delicados; un habitante recientemente operado señaló que no puede utilizar el agua: “Podría contraer una bacteria en la herida”, explicó. Otros, como Tania, reportan la aparición de granos e irritaciones en la piel tras el contacto con el líquido.

Ante este escenario, muchas familias han tenido que comprar garrafones o contratar pipas, lo que implica un gasto adicional no previsto en estos tiempos de inflación y aumento de precios en México.

Pagan su agua y reciben líquido contaminado: Molestia entre los habitantes

La indignación crece porque, pese a la mala calidad del servicio, los recibos de agua siguen llegando de forma puntual y sin ajustes: “Pagamos por agua potable y recibimos esto”, reclaman los habitantes, quienes aseguran estar al corriente en sus pagos. Consideran que la situación refleja una falla grave en la infraestructura hidráulica y en la respuesta de las autoridades.

🚫🗑️ ¡No tires basura en la calle!



🌧️ Cuando llueve, la basura acumulada en las calles tapa las coladeras y drenajes, provocando inundaciones 🌊, malos olores 🤢 y daños a viviendas 🏚️.



🔧 En ODAPAS trabajamos para mantener limpio y funcional el sistema de drenaje. pic.twitter.com/HW7TvzTokV — ODAPAS CHIMALHUACAN (@OdapasChimal22) May 1, 2026

¿Qué exigen los vecinos y qué dicen las autoridades de Chimalhuacán?

Los habitantes del barrio Alfareros exigen una solución inmediata para evitar un posible brote de enfermedades; también piden una revisión integral de la red hidráulica y medidas sanitarias urgentes. Hasta el momento, el ODAPAS no ha emitido un posicionamiento detallado acerca del origen del problema ni mucho menos un plazo para su resolución.

La crisis del agua en esta zona del Estado de México pone en evidencia un problema mayor: el acceso a servicios básicos de calidad sigue siendo un reto para miles de familias; ¿qué debe pasar para garantizar que el agua que llega a los hogares sea realmente segura para la salud?