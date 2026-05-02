Mapa del calor extremo: cuándo y dónde hará más calor en México

Se esconde el sol, pero el calor no se va. El calor continuará sintiéndose en distintas regiones del país, con temperaturas máximas que alcanzarán los 35°C en algunos estados.

Ante este panorama, es importante ubicar dónde se registrarán las condiciones más intensas y en qué momento del día el calor se percibirá con mayor fuerza, para tomar precauciones y evitar afectaciones a la salud.

¿En qué estado hará más calor en la semana?

Las temperaturas más elevadas se concentrarán en entidades del norte del país, donde el calor suele intensificarse con mayor rapidez.

En estos puntos, el termómetro podría alcanzar hasta los 35°C, especialmente durante las primeras horas de la tarde, cuando la radiación solar es más intensa.

El estado que registrará las temperaturas más altas es Tamaulipas, específicamente en la ciudad de Reynosa. El día con el mayor calor será el martes 05 de mayo de 2026, cuando se esperan máximas de 34 a 36 °C.

Consulta el #Pronóstico de este sábado y los próximos tres días en Ciudad Acuña y Saltillo, #Coahuila; Reynosa, #Tamaulipas y Monterrey, #NuevoLeón. pic.twitter.com/XbwUPRPSBt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 2, 2026

En comparación, ese mismo día Coahuila alcanzará hasta 33 a 35 °C en Saltillo y Nuevo León llegará a los 32 a 34 °C en Monterrey.

Pronóstico para Ciudad Acuña, Coahuila

Domingo 3 de mayo de 2026



Mañana: 13 a 15 °C, despejado

Tarde: 25 a 27 °C, despejado

Noche: 18 a 20 °C, despejado

Lunes 4 de mayo de 2026



Mañana: 15 a 17 °C, despejado

Tarde: 29 a 31 °C, despejado

Noche: 22 a 24 °C, despejado

Martes 5 de mayo de 2026



Mañana: 17 a 19 °C, parcialmente nublado

Tarde: 31 a 33 °C, despejado

Noche: 24 a 26 °C, parcialmente nublado

Pronóstico para Saltillo, Coahuila

Domingo 3 de mayo de 2026



Mañana: 8 a 10 °C, medio nublado

Tarde: 20 a 22 °C, despejado

Noche: 14 a 16 °C, despejado

Lunes 4 de mayo de 2026



Mañana: 11 a 13 °C, despejado

Tarde: 29 a 31 °C, parcialmente nublado

Noche: 17 a 19 °C, despejado

Martes 5 de mayo de 2026



Mañana: 14 a 16 °C, despejado

Tarde: 33 a 35 °C, despejado

Noche: 23 a 25 °C, despejado

#México #Calor #OlaDeCalor #Sol #Temperaturas ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias México bajo calor extremo Entre este martes y el jueves, un anticiclón se fortalece sobre México y provocará un aumento significativo en las temperaturas. Los días más críticos serán martes y miércoles, con máximas de hasta 45 grados en estados como Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En el Valle de México también se espera el punto más alto de calor, con temperaturas de entre 31 y 34 grados, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. Los detalles en #primeraLínea

Pronóstico para Reynosa, Tamaulipas

Domingo 03 de mayo de 2026



Mañana: 16 a 18 °C, despejado

Tarde: 28 a 30 °C, despejado

Noche: 21 a 23 °C, despejado

Lunes 04 de mayo de 2026



Mañana: 18 a 20 °C, despejado

Tarde: 31 a 33 °C, parcialmente nublado

Noche: 24 a 26 °C, despejado

Martes 05 de mayo de 2026



Mañana: 21 a 23 °C, parcialmente nublado

Tarde: 34 a 36 °C, parcialmente nublado

Noche: 26 a 28 °C, parcialmente nublado

Pronóstico para Monterrey, Nuevo León

Domingo 03 de mayo de 2026



Mañana: 14 a 16 °C, parcialmente nublado

Tarde: 24 a 26 °C, parcialmente nublado

Noche: 17 a 19 °C, parcialmente nublado

Lunes 04 de mayo de 2026



Mañana: 14 a 16 °C, parcialmente nublado

Tarde: 29 a 31 °C, despejado

Noche: 21 a 23 °C, despejado

Martes 05 de mayo de 2026



Mañana: 17 a 19 °C, parcialmente nublado

Tarde: 32 a 34 °C, parcialmente nublado

Noche: 23 a 25 °C, despejado

Se espera que las temperaturas más elevadas se concentren principalmente hacia el día martes, con Tamaulipas encabezando los valores máximos en la región.