Mapa del calor extremo: cuándo y dónde hará más calor en México
Consulta el mapa del calor en México: estados con hasta 35°C, el día más caluroso y las horas donde el calor se intensifica. Toma precauciones y evita riesgos.
Se esconde el sol, pero el calor no se va. El calor continuará sintiéndose en distintas regiones del país, con temperaturas máximas que alcanzarán los 35°C en algunos estados.
Ante este panorama, es importante ubicar dónde se registrarán las condiciones más intensas y en qué momento del día el calor se percibirá con mayor fuerza, para tomar precauciones y evitar afectaciones a la salud.
¿En qué estado hará más calor en la semana?
Las temperaturas más elevadas se concentrarán en entidades del norte del país, donde el calor suele intensificarse con mayor rapidez.
En estos puntos, el termómetro podría alcanzar hasta los 35°C, especialmente durante las primeras horas de la tarde, cuando la radiación solar es más intensa.
El estado que registrará las temperaturas más altas es Tamaulipas, específicamente en la ciudad de Reynosa. El día con el mayor calor será el martes 05 de mayo de 2026, cuando se esperan máximas de 34 a 36 °C.
Consulta el #Pronóstico de este sábado y los próximos tres días en Ciudad Acuña y Saltillo, #Coahuila; Reynosa, #Tamaulipas y Monterrey, #NuevoLeón. pic.twitter.com/XbwUPRPSBt— CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 2, 2026
En comparación, ese mismo día Coahuila alcanzará hasta 33 a 35 °C en Saltillo y Nuevo León llegará a los 32 a 34 °C en Monterrey.
Pronóstico para Ciudad Acuña, Coahuila
Domingo 3 de mayo de 2026
- Mañana: 13 a 15 °C, despejado
- Tarde: 25 a 27 °C, despejado
- Noche: 18 a 20 °C, despejado
Lunes 4 de mayo de 2026
- Mañana: 15 a 17 °C, despejado
- Tarde: 29 a 31 °C, despejado
- Noche: 22 a 24 °C, despejado
Martes 5 de mayo de 2026
- Mañana: 17 a 19 °C, parcialmente nublado
- Tarde: 31 a 33 °C, despejado
- Noche: 24 a 26 °C, parcialmente nublado
Pronóstico para Saltillo, Coahuila
Domingo 3 de mayo de 2026
- Mañana: 8 a 10 °C, medio nublado
- Tarde: 20 a 22 °C, despejado
- Noche: 14 a 16 °C, despejado
Lunes 4 de mayo de 2026
- Mañana: 11 a 13 °C, despejado
- Tarde: 29 a 31 °C, parcialmente nublado
- Noche: 17 a 19 °C, despejado
Martes 5 de mayo de 2026
- Mañana: 14 a 16 °C, despejado
- Tarde: 33 a 35 °C, despejado
- Noche: 23 a 25 °C, despejado
@aztecanoticias México bajo calor extremo Entre este martes y el jueves, un anticiclón se fortalece sobre México y provocará un aumento significativo en las temperaturas. Los días más críticos serán martes y miércoles, con máximas de hasta 45 grados en estados como Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En el Valle de México también se espera el punto más alto de calor, con temperaturas de entre 31 y 34 grados, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. Los detalles en #primeraLínea #México #Calor #OlaDeCalor #Sol #Temperaturas ♬ sonido original - Azteca Noticias
Pronóstico para Reynosa, Tamaulipas
Domingo 03 de mayo de 2026
- Mañana: 16 a 18 °C, despejado
- Tarde: 28 a 30 °C, despejado
- Noche: 21 a 23 °C, despejado
Lunes 04 de mayo de 2026
- Mañana: 18 a 20 °C, despejado
- Tarde: 31 a 33 °C, parcialmente nublado
- Noche: 24 a 26 °C, despejado
Martes 05 de mayo de 2026
- Mañana: 21 a 23 °C, parcialmente nublado
- Tarde: 34 a 36 °C, parcialmente nublado
- Noche: 26 a 28 °C, parcialmente nublado
Pronóstico para Monterrey, Nuevo León
Domingo 03 de mayo de 2026
- Mañana: 14 a 16 °C, parcialmente nublado
- Tarde: 24 a 26 °C, parcialmente nublado
- Noche: 17 a 19 °C, parcialmente nublado
Lunes 04 de mayo de 2026
- Mañana: 14 a 16 °C, parcialmente nublado
- Tarde: 29 a 31 °C, despejado
- Noche: 21 a 23 °C, despejado
Martes 05 de mayo de 2026
- Mañana: 17 a 19 °C, parcialmente nublado
- Tarde: 32 a 34 °C, parcialmente nublado
- Noche: 23 a 25 °C, despejado
Se espera que las temperaturas más elevadas se concentren principalmente hacia el día martes, con Tamaulipas encabezando los valores máximos en la región.