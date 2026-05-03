Eta Acuáridas 2026: lo que debes saber para no perderte la lluvia de estrellas en mayo

Aparta la fecha y disfruta de un evento único. La lluvia de meteoros Eta Acuáridas regresa en mayo de 2026 con uno de sus momentos más esperados. Conoce la hora y los días en que este fenómeno astronómico te dejará ver sus veloces destellos en el cielo.

¿Qué es la Eta Acuáridas?

La lluvia de meteoros Eta Acuáridas es un fenómeno astronómico que ocurre cada año cuando la Tierra atraviesa una nube de partículas dejadas por el cometa Halley, un cuerpo celeste que orbita el Sol cada 76 años.

Cuando estos fragmentos entran en la atmósfera terrestre, se desintegran por la fricción con el aire y generan los destellos luminosos conocidos como “estrellas fugaces”.

Su nombre Eta Acuáridas, proviene de su radiante, es decir, el punto del cielo desde donde parecen originarse, ubicado cerca de la estrella Eta en la constelación de Acuario.

Además, este mismo cometa también da origen a otra lluvia de meteoros, las oriónidas, que se observan en octubre, y ojo porque volverá a ser visible desde la Tierra en 2061.

¿Cuándo y a que hora se puede observar la lluvia de meteoros Eta Acuáridas?

¡Toma nota! La lluvia de meteoros Eta Acuáridas logrará alcanzar su punto máximo entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo de 2026.

El mejor momento para observarla será a partir de las 4:00 de la mañana, cuando su radiante, ubicado en la constelación de Acuario, comience a elevarse y las condiciones mejoren conforme se acerca el amanecer.

@aztecanoticias Saturno y Mercurio juntos en el horizonte 🪐 El cielo nocturno se llena de fenómenos: cometas, lluvias de meteoros y la esperada Luna de sangre que marcará el inicio de marzo en México. ☄️ Cometa Wierzchos visible con binoculares 🌗 Cuarto menguante en la constelación Libra 🌙 Conjunción lunar con la estrella Antares 🌕 Eclipse lunar total en 25 días 🔴 Luna de sangre visible en todo México La cita está marcada, aunque las nubes siempre tienen la última palabra. Los detalles en #AstronoFIA con @Carlos ♬ sonido original - Azteca Noticias

No obstante, la presencia de la Luna en fase gibosa menguante, con una iluminación del 82%, dificultará la visibilidad, por lo que se recomienda buscar un sitio con cielo oscuro, sin obstáculos como edificios o árboles, y dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, en sentido contrario a la Luna.

Para una mejor experiencia, lo ideal es observar a simple vista, recostarse y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad.