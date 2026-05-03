Clima en México: calor extremo persiste en estos estados mientras frente frío 48 traerá lluvias

El clima en México para el 3 de mayo, seguirá marcado por contrastes este fin de semana: aunque la circulación anticiclónica comenzará a debilitarse, la onda de calor mantendrá temperaturas intensas en gran parte del país.

Al mismo tiempo, el ingreso del frente frío número 48 al noreste generará lluvias, tormentas eléctricas e incluso posibles granizadas en algunas regiones, creando un escenario de calor extremo combinado con condiciones inestables.

¿Cuáles son los estados con calor extremo?

Se prevé que la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera comience a debilitarse; sin embargo, esto no será suficiente para disipar el calor, ya que persistirá un ambiente caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del país, manteniéndose activa la onda de calor.



Temperaturas máximas mayores a 45 °C : Guerrero (noroeste).

: Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Sonora (sur), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro, oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (oeste y suroeste), Oaxaca (sureste y este), Chiapas (oeste), Morelos (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Campeche (norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (oeste).

: Sonora (sur), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro, oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (oeste y suroeste), Oaxaca (sureste y este), Chiapas (oeste), Morelos (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Campeche (norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit, Colima, Estado de México (suroeste) y Tabasco.

: Baja California Sur (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit, Colima, Estado de México (suroeste) y Tabasco. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Baja California (noreste), Ciudad de México y Tlaxcala.

: Baja California (noreste), Ciudad de México y Tlaxcala. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.



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¿Lloverá en México? Estos son los estados donde se esperan precipitaciones

Por otra parte, el frente frío número 48 ingresará al noreste del país y, al interactuar con un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y otros sistemas, provocará lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en la región.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes : Sonora (norte y noreste), Chihuahua (norte) y Coahuila (norte).

: Sonora (norte y noreste), Chihuahua (norte) y Coahuila (norte). Intervalos de chubascos : Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

: Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas. Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur y Oaxaca

En este contexto, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones, ya que el contraste entre el calor extremo y las lluvias intensas podría generar condiciones adversas en distintas regiones del país.