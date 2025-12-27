Activan Alerta Amarilla en 5 alcaldías y Alerta Naranja en una más de la CDMX por bajas temperaturas

Las autoridades han emitido un aviso preventivo para diversas zonas de la Ciudad de México debido al descenso térmico que se experimentará durante las primeras horas del próximo domingo 28 de diciembre. Se ha determinado el establecimiento de la protección bajo el nivel de Alerta Naranja y Amarilla para un grupo específico de demarcaciones territoriales que verán una disminución considerable en el termómetro.

Alerta preventiva en Ciudad de México por descenso térmico el 28 de diciembre

Entre las localidades que deberán extremar precauciones ante estas condiciones climáticas se encuentran Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, donde el ambiente frío será predominante desde la madrugada hasta el amanecer de la jornada dominical.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 28/12/2025, en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/MA3pInqh16 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 27, 2025

De manera simultánea, la situación climática requiere una atención más estricta en la zona de Tlalpan, donde se ha oficializado la activación de la Alerta Naranja . Este nivel de riesgo superior responde a las proyecciones meteorológicas que anticipan temperaturas aún más rigurosas para el inicio del día 28.

Los habitantes de esta alcaldía en particular enfrentarán las condiciones más severas del sistema invernal que afecta a la entidad, por lo que el monitoreo de la situación será constante durante las horas de oscuridad y las primeras luces de la mañana, momento en el que se espera el punto máximo del descenso térmico en el sector.

Recomendaciones ante el descenso de temperatura

Para proteger la salud ante el descenso del termómetro, es fundamental vestirse utilizando el método de capas, conocido comúnmente como técnica de cebolla. Esta estrategia consiste en emplear múltiples prendas, preferentemente de algodón o lana, que permiten atrapar el calor corporal y ofrecen la flexibilidad de adaptarse a cambios de temperatura entre ambientes exteriores e interiores. Asimismo, es vital cubrir zonas por donde se pierde calor fácilmente, como la cabeza, manos y cuello, utilizando gorros, guantes y bufandas para evitar el enfriamiento brusco del organismo.

En el hogar, se deben extremar las precauciones con los sistemas de calefacción y la ventilación . Si se utilizan calentadores eléctricos o de gas, es indispensable verificar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones y mantener una entrada de aire fresco para prevenir la acumulación de gases tóxicos como el monóxido de carbono. Antes de dormir o al salir de casa, es necesario apagar cualquier artefacto térmico y evitar el uso de anafres o fogatas en espacios cerrados, ya que representan un riesgo elevado de incendio o intoxicación para los habitantes.

Finalmente, la alimentación juega un papel determinante en el fortalecimiento del sistema inmunológico durante la temporada invernal. Se recomienda incrementar la ingesta de líquidos calientes y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C , presentes de forma natural en frutas cítricas y verduras. Estas medidas preventivas, sumadas a evitar los cambios bruscos de temperatura al salir de lugares cálidos —cubriendo siempre nariz y boca—, reducen significativamente la probabilidad de contraer enfermedades respiratorias derivadas de las condiciones climáticas gélidas.

