Cambios drásticos: lluvias, heladas y frente frío marcan el clima en México
El frente frío 24 ingresará con lluvias fuertes, vientos y descenso de temperatura; incluso podría caer nieve en sierras del norte y centro de México; así el clima.
¿Cuál es el clima en el país? Para este 27 de diciembre, el frente frío núm. 24 se desplazará sobre el noroeste de México, y entrará en interacción con una vaguada polar y un flujo de humedad del río atmosférico, que mantendrán bajas temperaturas, lluvias y heladas.
Lluvias y frío en varios estados del país
En diciembre es raro que llueva, pero si ocurre, no te sorprendas: toma nota y revisa si tu estado estará bajo el agua o tendrá un clima templado.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Guerrero, Oaxaca, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos: Baja California, Jalisco, Colima y Michoacán.
- Lluvias aisladas: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Estado de México, Ciudad de México y Yucatán.
- Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, por la mañana: Zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.
Se prevén #Lluvias muy fuertes en regiones de #Chiapas y #Oaxaca.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 27, 2025
Más información en ⬇️ https://t.co/ulAuL4WP7u pic.twitter.com/VPZGPwlBEU
¿Y el sol? Temperaturas máximas en México
Diciembre suele traer contrastes climáticos: mientras algunas zonas amanecen congeladas, otras apenas sienten el frío. Consulta cómo pintarán las temperaturas en tu estado.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Oaxaca (istmo), Chiapas (istmo), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste) y Guerrero.
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Hoy, las #Temperaturas más bajas a nivel nacional se registraron en regiones de #Durango y #Chihuahua. Las tonalidades violetas representan valores inferiores a 0 grados #Celsius.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 26, 2025
Frío intenso en la CDMX y Edomex
El Valle de México amanecerá entre el frío y la neblina en zonas altas, mientras la Ciudad de México y el Estado de México arrancarán con cielo parcialmente nublado.
Conforme avance el día, el ambiente se tornará templado y el cielo irá cargándose, con posibilidad de lluvias aisladas por la tarde.
En la capital, el termómetro estará entre 7 y 9 °C por la mañana y alcanzará 20 a 22 °C por la tarde. En Toluca, el contraste será mayor: se espera amanecer entre –1 y 1 °C, para después subir a 18 a 20 °C.