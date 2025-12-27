Cambios drásticos: lluvias, heladas y frente frío marcan el clima en México

¿Cuál es el clima en el país? Para este 27 de diciembre, el frente frío núm. 24 se desplazará sobre el noroeste de México, y entrará en interacción con una vaguada polar y un flujo de humedad del río atmosférico, que mantendrán bajas temperaturas, lluvias y heladas.

Lluvias y frío en varios estados del país

En diciembre es raro que llueva, pero si ocurre, no te sorprendas: toma nota y revisa si tu estado estará bajo el agua o tendrá un clima templado.



Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Guerrero, Oaxaca, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

: Guerrero, Oaxaca, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos : Baja California, Jalisco, Colima y Michoacán.

: Baja California, Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias aisladas : Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Estado de México, Ciudad de México y Yucatán.

: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Estado de México, Ciudad de México y Yucatán. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, por la mañana: Zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

¿Y el sol? Temperaturas máximas en México

Diciembre suele traer contrastes climáticos: mientras algunas zonas amanecen congeladas, otras apenas sienten el frío. Consulta cómo pintarán las temperaturas en tu estado.



Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Oaxaca (istmo), Chiapas (istmo), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste) y Guerrero.

: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Oaxaca (istmo), Chiapas (istmo), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste) y Guerrero. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Hoy, las #Temperaturas más bajas a nivel nacional se registraron en regiones de #Durango y #Chihuahua. Las tonalidades violetas representan valores inferiores a 0 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/PTwSbwRQVG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 26, 2025

Frío intenso en la CDMX y Edomex

El Valle de México amanecerá entre el frío y la neblina en zonas altas, mientras la Ciudad de México y el Estado de México arrancarán con cielo parcialmente nublado.

Conforme avance el día, el ambiente se tornará templado y el cielo irá cargándose, con posibilidad de lluvias aisladas por la tarde.

En la capital, el termómetro estará entre 7 y 9 °C por la mañana y alcanzará 20 a 22 °C por la tarde. En Toluca, el contraste será mayor: se espera amanecer entre –1 y 1 °C, para después subir a 18 a 20 °C.