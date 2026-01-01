¿Hay Doble Hoy No Circula? Activan contingencia ambiental tras festejos de Año Nuevo en Valle de México

El 2026 amaneció bajo una densa nube gris. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó esta mañana la Fase 1 de Contingencia Ambiental Regional por partículas PM2.5, específicamente para la zona sureste del Valle de México .

El reporte de las 08:00 horas encendió las alarmas en la estación Santiago Acahualtepec, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, donde se registraron 107.3 microgramos por metro cúbico de partículas finas.

Según la autoridad ambiental, esta mala calidad del aire es consecuencia directa de los festejos de anoche. La quema masiva de pirotecnia y el encendido de fogatas o materiales diversos, combinados con las bajas temperaturas y la ausencia de viento (estabilidad atmosférica), crearon un "tapón" que impide que los contaminantes se dispersen.

¿Qué autos no circulan hoy jueves 1 de enero?

A pesar de la contingencia regional en el sureste, el programa opera con normalidad en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Para este jueves 1 de enero, la restricción de circulación aplica para:



Vehículos con Engomado Verde .

. Terminación de placas 1 y 2 .

. Hologramas de verificación 1 y 2.

Quedan libres de esta restricción los vehículos con hologramas 00 y 0, así como eléctricos e híbridos.

El #HoyNoCircula de este jueves 1ro de enero en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

Recomendaciones ante la contingencia ambiental hoy 1 de enero

Para proteger la salud, especialmente de niños y adultos mayores en la zona sureste (Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y municipios colindantes del Edomex), te recomendamos:



Evitar actividades al aire libre (ejercicio, juegos o eventos culturales).

(ejercicio, juegos o eventos culturales). No fumar, especialmente en espacios cerrados.

Reducir el uso del vehículo particular.

Evitar quema de basura o materiales.

En caso de contar con aire acondicionado en el hogar o automóvil, utilizarlo en modo de "recirculación”, así como mantener puertas y ventanas cerradas.

Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales.

Asimismo, es importante mantenerse informados sobre la calidad del aire. Puedes realizarlo en la aplicación "Aire CDMX", el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, X: @Aire_CDMX.

