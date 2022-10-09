Activistas piratean televisión de Irán con la imagen del líder supremo en llamas

Durante la noche del pasado sábado 8 de octubre, la televisión de Irán sufrió un ataque perpetrado por el grupo de activistas Edalat-e Ali ("La Justicia de Alí"), quienes colocaron la imagen del líder supremo de la nación, Alí Jamenei, en llamas durante unos segundos.

El motivo de este pirateo a la TV pública iraní fue como un añadido a la ola de reclamos y protestas por la muerte de Mahsa Amini, joven kurda de 22 años, que murió tras ser detenida por la policía moral de Teherán tras no haber respetado el código de vestimenta de las mujeres.

La imagen, que se volvió viral, tenía al centro al ayatolá Alí Jamenei, segundo título más alto dentro del clero chií, rodeado en llamas y como blanco prioritario de una mira, por lo que de inmediato se entendió como un ataque al líder supremo de Irán.

BREAKING: Islamic Republic’s state-owned TV network hacked during a Khamenei address and the message: “The blood of our youth is dripping from your fingers.” Another message displayed: Rise up and Join Us.#مهسا_امینی#MahsaAmini pic.twitter.com/GliPMHUgJo — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 8, 2022

A pesar de que la emisión duró apenas unos segundos, el video fue compartido en redes sociales y eventualmente, llegó a todas partes del mundo, donde se confirmó el mensaje que venía escrito al interior.

“Tus manos están manchadas con la sangre de nuestra juventud”, indicó una de las líneas, justo por encima de otro mensaje en contra del mandatario: “Es hora de recoger tus muebles y buscar otro lugar para tu familia fuera de Irán”, y todo mientras sonaba tenue una voz en off que repetía "mujer, libertad, vida".

De acuerdo con la ONG de Iran Human Rights (IHR), por lo menos 95 personas han muerto desde mediados de septiembre, por lo que se entendió que el ataque adjuntara fotografías en blanco y negro de otras mujeres presuntamente asesinadas, junto al de Mahsa Amini.

Protestas contra el régimen iraní por la muerte de Mahsa Amini han llegado a distintas partes del mundo|HENRY NICHOLLS/REUTERS

Tasnim, agencia de noticias local, confirmó que la intervención en la televisión de Irán estatal fue producto de un hackeo producido por “agentes antirrevolucionarios”, quienes violaron la seguridad del noticiero nocturno.

Luego de que ingenieros de la televisión consiguieron bajar la imagen, el presentador mostró una cara de desconcierto e invitó a los televidentes a “continuar viendo las noticias”.