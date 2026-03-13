¡Era peligroso y buscado en España! Cae en Colombia el ‘Arbey'; tenía ficha roja de la Interpol por abuso

Un operativo internacional permitió capturar en Colombia a Arbey Alexandre Suárez, conocido como "Arbey", un hombre buscado por España por un caso de abuso sexual contra una menor. La detención ocurrió en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, tras un trabajo coordinado entre autoridades locales y Interpol .

Sobre Arbey pesaba una notificación roja de Interpol , un mecanismo utilizado para localizar fugitivos a nivel internacional. El sospechoso era considerado uno de los hombres más buscados en España por el presunto abuso ocurrido durante un evento social en la localidad de Milagros.

Arbey Alexandre se escondía bajo el perfil de mototaxista en Colombia

La captura de Arbey fue resultado de una investigación coordinada desde la sede de Interpol en Bogotá. Durante el seguimiento, los agentes detectaron que el fugitivo permanecía en Colombia, donde intentaba pasar desapercibido trabajando como mototaxista .

Según los investigadores, Arbey eligió Tuluá porque allí tenía arraigo familiar y económico. Esa información permitió a Interpol rastrear sus movimientos y preparar el operativo que terminó con su detención.

La captura se produjo mientras Arbey se desplazaba en una motocicleta por esa ciudad del suroccidente de Colombia; con su arresto, se activa el proceso para que responda ante la justicia de España, país que emitió la alerta internacional por el caso de abuso.

Interpol confirma la detención del fugitivo buscado por España

Las autoridades informaron que la captura de Arbey fue posible gracias al sistema de cooperación policial internacional de Interpol; este mecanismo permite que países como Colombia y España compartan información para localizar fugitivos acusados de delitos graves a pesar de la distancia.

Uno de los investigadores que participó en el operativo explicó cómo se logró ubicar al sospechoso.

"Este ciudadano se ubicó en el municipio de Tuluá debido a que allí tenía su arraigo familiar y económico. Asimismo, se obtuvo la administración de información, de fuentes humanas y de ubicación del ciudadano que conllevó a la detención", explicó el funcionario.