“Probabemente desfigurado”: Estados Unidos dice que nuevo líder supremo de Irán está herido

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó herido durante las recientes operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes. Durante una conferencia de prensa, el jefe del Departamento de Guerra de Estados Unidos declaró que los servicios de inteligencia cuentan con información que indica que Jamenei sufrió heridas graves y que “probablemente esté desfigurado”.

Las declaraciones se producen en medio de un contexto de elevada tensión regional tras las operaciones militares que Washington ha llevado a cabo contra instalaciones vinculadas al aparato militar iraní en un recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

#ÚltimaHora | El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está herido y probablemente desfigurado.



De acuerdo con el funcionario, las operaciones militares estadounidenses han debilitado al liderazgo… pic.twitter.com/VmgO7IhcW9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

¿Qué dijo el secretario de Guerra de Estados Unidos?

En su intervención ante medios, Pete Hegseth afirmó que el liderazgo iraní ha sido “gravemente debilitado” tras las recientes acciones militares. "Sabemos que está herido y, probablemente, desfigurado”, señaló el funcionario al referirse a Mojtaba Jamenei.

El secretario de Defensa explicó que, según evaluaciones preliminares de inteligencia, los ataques contra infraestructuras estratégicas y centros de mando han afectado directamente la estructura de poder del régimen iraní. No obstante, las autoridades estadounidenses no ofrecieron detalles adicionales acerca de cuándo o dónde habría resultado herido el nuevo líder iraní, ni confirmaron oficialmente el tipo de lesiones.

.@SecWar: “We know the new, so-called (not so) Supreme Leader is wounded — and likely disfigured.” pic.twitter.com/3LtUBVimjp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2026

¿Quién es Mojtaba Jamenei?

Mojtaba Jamenei es considerado una figura influyente dentro del sistema político de Irán y ha sido identificado durante años como uno de los personajes clave dentro del círculo cercano del poder religioso y militar del país.

Su ascenso a la posición de liderazgo se produjo tras la muerte del líder supremo, Ali Jhamenei, lo que marcó un momento de profunda incertidumbre política en la República Islámica.

¿Cuál es el impacto en la guerra entre Estados Unidos e Irán?

Las declaraciones del Pentágono se producen en medio de una escalada diplomática y militar entre Estados Unidos e Irán, un conflicto en Medio Oriente que ha generado preocupación en la comunidad internacional. Hasta el momento, Teherán no ha confirmado ni desmentido oficialmente las afirmaciones sobre el estado de salud de Mojtaba Jamenei.

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Expertos en política internacional advierten que la información acerca de los líderes en tiempos de conflicto, suele formar parte también de la guerra narrativa y de inteligencia, por lo que su verificación puede tardar; mantente al tanto de estas y otras noticias mediante las plataformas digitales de Azteca Noticas.

