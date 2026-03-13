Una última cita antes de la muerte: Revelan mensaje de enfermera a su amante antes de ser asesinada en Florida

Más de un año después del crimen que conmocionó a Florida, las autoridades arrestaron a un hombre acusado de provocar la brutal muerte de una enfermera cuyo cuerpo fue hallado abandonado y golpeado en una carretera cercana a West Palm Beach.

La investigación apunta a una cita nocturna que terminó en tragedia . Según los detectives, la enfermera había acordado reunirse con su amante y presunto agresor la noche del 28 de octubre de 2024, horas antes de su muerte en Florida.

El mensaje de una enfermera a su amante antes de la muerte en Florida

Los investigadores reconstruyeron las últimas horas de la enfermera a partir de mensajes, registros de teléfonos y datos de ubicación.

La víctima, identificada como Linda Campitelli, de 35 años, mantuvo una relación sentimental en secreto con el sospechoso durante aproximadamente dos años; ambos tenían parejas.

La noche anterior a la reunión para celebrar su cumpleaños, la enfermera envió un mensaje que ahora forma parte central del caso de muerte en Florida:

"Te quiero, me siento un poco rara. No sé qué esperar mañana. Nunca has hecho algo así por mí y me siento un poco nerviosa"; explicó Linda Campitelli a René Pérez.

Los detectives consideran que ese intercambio de mensajes confirma que la enfermera esperaba encontrarse con él poco antes de su muerte.

¿Cómo reconstruyeron la muerte de la enfermera en Florida?

Para entender qué ocurrió, los investigadores analizaron registros de teléfonos celulares, datos de GPS, cámaras de vigilancia y coincidencias de matrículas.

El análisis permitió seguir el recorrido del vehículo de la enfermera en Florida la noche de la muerte. Según la cronología reconstruida, el automóvil salió de la zona de Medical Park Boulevard y avanzó hacia Lyons Road, donde más tarde apareció el cuerpo.

Los detectives también identificaron un teléfono vinculado al sospechoso que se desplazaba al mismo tiempo que el vehículo de la enfermera. Ese hallazgo se convirtió en una de las piezas clave en la investigación por la muerte de la enfermera en Florida.

Las autoridades forenses informaron que la enfermera sufrió lesiones graves antes de su muerte en Florida; el informe señala una fractura de cráneo, varias costillas rotas y múltiples golpes provocados por un fuerte traumatismo contundente.

Los investigadores también encontraron indicios de que el cuerpo de la enfermera fue arrastrado después del ataque.

Arresto tras más de un año investigando la muerte

Tras meses de análisis digital y entrevistas, los agentes identificaron al sospechoso y obtuvieron una orden judicial.

El martes, autoridades de Florida arrestaron a René J. Pérez, de 38 años, acusado de asesinato en primer grado y manipulación de evidencia en el caso de la muerte de la enfermera.

El coronel Talal Masri explicó que el arresto fue resultado de una investigación prolongada.

"Después de 14 meses de trabajo diligente, nuestros detectives de la división de delitos violentos lograron identificar a un sospechoso, obtener una orden de arresto contra él y llevarlo ante la justicia", explicó.

Evidencia vlave hallada en el caso de la enfermera

El análisis del teléfono de la enfermera reveló que mantenía comunicación casi diaria con el sospechoso a través de WhatsApp. Los mensajes incluían conversaciones personales y planes para reunirse en Florida el día de su muerte.

También se encontró una fotografía tomada esa misma noche dentro del vehículo de la enfermera, donde aparecía el asiento trasero preparado con una manta de cumpleaños y sábanas médicas.

Esos elementos, junto con los datos de geolocalización y los mensajes, forman parte de la evidencia que las autoridades presentaron en el proceso judicial por la muerte de la enfermera en Florida.