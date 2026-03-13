Sanciones de Estados Unidos al petróleo ruso cambian por la guerra con Irán

Una vez más, el petróleo se convirtió en un arma. Mientras la guerra con Irán tensó al mercado energético y disparó el miedo a un nuevo golpe global en el suministro, la administración de Donald Trump movió una ficha que parecía intocable: abrió una puerta temporal para que siguiera fluyendo crudo ruso que ya estaba cargado en buques, a pesar de las sanciones.

La decisión no implica borrarlas, pero sí rebaja, por ahora, una parte de esa presión.

Washington busca evitar que el mercado energético se descomponga aún más por la crisis en torno a Irán. El problema es que, en ese intento por contener los precios y sostener el suministro, Estados Unidos también le da aire a un país que sigue bajo sanciones por la guerra en Ucrania.

Esto fue lo que realmente autorizó Donald Trump sobre el petróleo ruso

La medida quedó plasmada en la Licencia General 134 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitida este 12 de marzo de 2026. Esa licencia permite operaciones 'ordinariamente incidentales y necesarias' para la venta, entrega de petróleo y productos petroleros de origen ruso cargados en embarcaciones hasta esa fecha.

Eso significa que no se trata de un levantamiento del castigo económico contra Moscú, sino de una exención temporal y acotada para cargamentos ya en tránsito o varados en el mar.

El antecedente: primero India, luego una ventana más amplia

La señal ya se había asomado días antes. El 5 de marzo, la OFAC emitió la Licencia General 133, enfocada en autorizar la entrega y venta de petróleo ruso cargado en buques con destino a India.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, incluso dejó abierta la posibilidad de aliviar más restricciones sobre petróleo ruso, justo cuando el mercado global resentía la tensión geopolítica por Irán.

El motivo detrás del levantamiento temporal de sanciones al petróleo ruso

Reuters señaló que la administración estadounidense busca estabilizar los precios del crudo ante la interrupción del mercado energético causada por la guerra con Irán y el temor en torno al Estrecho de Ormuz, una de las rutas más sensibles para el comercio mundial de petróleo.

Bessent defendió la exención como una medida temporal. Aunque admitió que era desafortunado que Rusia pudiera beneficiarse.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

El riesgo político que abre esta exención

Al relajar parte de las restricciones sobre el petróleo ruso en plena guerra en Ucrania, Estados Unidos se expone a críticas de aliados que ven esa decisión como una señal contradictoria frente a Moscú.

Sin embargo, la Casa Blanca eligió priorizar la estabilidad del mercado energético, aunque eso signifique abrir una rendija para el crudo ruso.