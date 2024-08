Detenciones de opositores en Venezuela no se detiene; hay defensores de Derechos Humanos arrestados

Sin órdenes judiciales y por la fuerza, agentes de seguridad venezolanos continúan arrestando a activistas y a opositores al régimen de Nicolás Maduro. La noche del miércoles policías se llevaron a una dirigente política en el occidente del país, de acuerdo con la Voz de América.

Durante una transmisión en directo por redes sociales, la activista opositora María Oropeza deja registrado el momento de su detención.

“Están ingresando a mi hogar, de manera arbitraria, no hay orden de allanamiento, yo de verdad pido ayuda, auxilio, a todo el que pueda. Yo no soy una delincuente, solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto, expresó María Oropeza, activista opositora.

.🚨 #Urgente | Funcionarios de la DGCIM, detuvieron a María Oropeza, jefe del comando de campaña ConVzla en Portuguesa.



Ingresaron a la fuerza y sin orden judicial.



Alertamos a la comunidad internacional de esta situación. El régimen es responsable de su integridad física. pic.twitter.com/lIi0pwSlyg — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) August 7, 2024

Van más mil detenidos, entre ellos defensores de Derechos Humanos

Horas antes, había alzado su voz contra la llamada Operación Tun Tun, un procedimiento gubernamental para capturar en sus casas a quienes participan en manifestaciones de rechazo al resultado electoral.

En tan solo una semana, las autoridades han arrestado a al menos mil personas, según cifras de la Fiscalía, señalándolas de terrorismo por sumarse a protestas postelectorales, pero también han detenido a defensores de Derechos Humanos sin dar explicaciones y sin informar su paradero, tal y como ocurrió con la trabajadora social, Edni López, aprehendida en el aeropuerto cuando pretendía tomar un vuelo de vacaciones.

“Devuélvame a mi hija, no es justo que una madre venezolana tenga que pasar por esto, que nadie informe, nadie dice nada, si no me pongo a buscarla no lo consigo. Nadie me ha dado una razón. Eso no se le hace a nadie”, manifestó Ninoska Barrios, madre de activista detenida.

Familia de mexicano detenido en Venezuela pide ayuda; el régimen de Maduro lo capturó

Maduro insiste en enviar a la cárcel a dos prisiones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, duplica la cifra de arrestados anunciada por la Fiscalía e insiste en que enviará a los capturados a dos prisiones en el interior del país. “Ya van 2 mil 229 terroristas capturados, con pruebas, y el sábado será trasladados a Tocoròn y Tocuyito”, dijo el mandatario.

Para este miércoles, el Tribunal Supremo citó al aspirante presidencial Edmundo González para que consignara material electoral y respondiera preguntas, como parte de la verificación de resultados.

Sin embargo, González no asistió alegando que estaría en absoluta indefensión porque el trámite no corresponde con ningún procedimiento establecido en las leyes del país.

Representantes de los tres partidos que postularon su candidatura acudieron al llamado del Tribunal, pero no entregaron las actas de votación, argumentando que ya están publicadas en una página web creada por la oposición.