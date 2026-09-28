Ligado a “Los Cromos” del CJNG y señalado por extorsión: de esto acusan al “Quetu”, edil de Juchitán, Oaxaca

El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel “N”, alias el “Quetu” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión agravada, luego de haber sido detenido el pasado 23 de septiembre durante un operativo en Oaxaca.

Las investigaciones apuntan a que el edil de Morena trabajó por años con una célula criminal que opera en la región del Istmo de Tehuantepec, conocida como “Los Cromos”, organización del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El alcalde permanece en un centro penitenciario federal, al igual que C.A.P.L., alias “La Parka, quien también fue detenido durante el operativo.

¿De qué acusan al expresidente de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca?

La Fiscalía de Oaxaca informó que el alcalde habría participado en diferentes actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec, incluyendo un desvío millonario de recursos.

Las primeras indagatorias apuntan a que, desde su posición como presidente municipal pudo haber facilitado y encubierto actividades de “Los Cromos”.

A este célula se le acusan de delitos como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas en distintos puntos de la región.

Junto con “Quetu” fue detenido “La Parka”, a quien las investigaciones también ubican dentro de la estructura que las autoridades relacionan con “Los Cromos”. De acuerdo con la información difundida durante el operativo, “La Parka” tenía control sobre actividades relacionadas con mototaxis en la zona.

Investigan presunto boquete millonario en Juchitán de Zaragoza

El caso tomó mayor relevancia después de que el negocio de Elvis Guerra, artesana, poeta y diseñadora textil muxe de Juchitán, fuera atacado a balazos la noche del 18 de septiembre.

La artista había denunciado previamente presuntas extorsiones y amenazas, aunque el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, negó que existiera una relación directa entre ese atentado, pues ya existía una investigación contra el edil antes de estos acontecimientos.

Por su parte, medios reportaron que la Auditoría Superior de la Federación encontró un desfalco de aproximadamente 105.3 millones de pesos en el municipio, correspondientes a las cuentas públicas de 2022, 2023 y 2024.

Si bien esto se podría integrar a la carpeta de investigación, un juez determinó como medida cautelar prisión preventiva para el expresidente municipal.

Juchitán desaparece sus poderes tras la detención del alcalde

Tras la detención del edil, el 25 de septiembre, el Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza.

Por ahora, el “Quetu” permanecerá internado en un centro penitenciario federal mientras avanza el procedimiento judicial.