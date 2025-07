Adán Augusto se desmarca de su ex secretario y desmiente renuncia al Senado

Luego de permanecer ausente tras varios dias del ámbito público, el senador de Morena y ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, reapareció en el Consejo Nacional de Morena para desmarcarse de Hernán Bermúdez Requena y negar su renuncia al Senado, mientras el partido lo arropó y rechazó que protegieran a alguien.

Senadores de Morena salieron al paso este domingo para desmentir la veracidad de una carta que circuló en redes sociales y que atribuía a Adán Augusto López Hernández su supuesta renuncia a la coordinación del grupo parlamentario en el Senado, en medio de la polémica por su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, actualmente prófugo de la justicia y señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.

La misiva hacía referencia a las investigaciones contra Bermúdez Requena como motivo para que López Hernández abandonara la coordinación. Sin embargo, la bancada de Morena aseguró que el documento es apócrifo y reiteró su respaldo al legislador tabasqueño.

“La carta esa, supuesta, que anda circulando de nuestro coordinador de la junta de parlamentaria, coordinación política, es falsa. Nosotros refrendamos el apoyo que le estamos dando a nuestro coordinador Adán Augusto López Hernández. Es una persona honesta, comprometida. Ha logrado sacar la mayoría de las reformas con la mayoría calificada, ahora sí que construyéndola en el Senado de la República y vamos a seguir trabajando con él. Lo respaldamos. Es falsa esa carta”, afirmó el senador Armando Ayala a su llegada a una reunión del Consejo Nacional de Morena.

En la misma línea, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó de falsa la supuesta renuncia mediante un mensaje en la red social X: “Es falsa la carta de una supuesta renuncia de mi compañero y amigo @Adan_Augusto a la coordinación de @morenaSenadores”.

Adán Augusto dice que tuvo grandes retos en seguridad en Tabasco

Por su parte, el propio Adán Augusto López reapareció este viernes también en su cuenta de X para aclarar su postura. En su mensaje, recordó que fue gobernador de Tabasco del 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021, “cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a acompañarlo como Secretario de Gobernación”.

El senador subrayó que durante su administración “enfrentamos grandes retos en materia de seguridad, y logramos reducir sustancialmente la actividad delictiva, como muestro en la gráfica adjunta”. Además, reconoció que “es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno, y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos”.

“Aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia”, concluyó.La difusión de la carta falsa ocurre en un contexto de creciente presión política por los presuntos vínculos entre funcionarios de gobiernos estatales de Morena y el crimen organizado, tema que ha sido abordado por la oposición. No obstante, desde la bancada mayoritaria en la cámara alta, la narrativa ha sido cerrar filas y reforzar el respaldo a sus liderazgos clave, como es el caso de López Hernández.