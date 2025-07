Lunes de " Hoy No Circula": ¿te toca usar el transporte público?

Prepara tu lunes con la información del programa Hoy No Circula. Para evitar multas y sorpresas, es crucial que sepas qué autos no circulan este lunes tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex). No te quedes parado y planifica tu día revisando los detalles de las restricciones vehiculares.

¿Qué vehículos descansar el lunes?

El calendario oficial del programa del Hoy No Circula se aplica para el Valle de Toluca y otros municipios del Edomex, así como para las 16 alcaldías de la CDMX.

Engomado amarillo

Terminación de placa 5 y 6

Holograma 1 y 2

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

Las restricciones del programa se aplican desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que incluye las 16 alcaldías de la CDMX y Edomex.

¿Ya te acostumbraste al nuevo Hoy No Circula?

A partir del 1 de julio de 2025, el programa Hoy No Circula se ha expandido significativamente en el Estado de México. Lo que antes se limitaba a 18 municipios, ahora incluye también a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y a 39 localidades adicionales en la región oriente del Edomex.

Actualmente, estos 59 municipios están en una fase de socialización, lo que significa que no se aplicarán multas por incumplimiento hasta el 1 de enero de 2026.

Sin embargo, es vital recordar que, en la Ciudad de México, no acatar el Hoy No Circula puede resultar en una multa considerable. Las sanciones económicas en 2025 van de 20 a 30 UMAS, lo que se traduce en un monto de $2,264 a $3,394 pesos.

¿Cuál es el calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6- lunes

Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8- martes

Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4- miércoles

Engomado verde, terminación de placa 1 y 2- jueves

Engomado azul, terminación de placa 9 y 0- viernes

Primer y tercer sábado de cada mes, los autos con terminación de placa impar (NON) y que tengan holograma 1, no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas- sábado

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

En el caso del primer y tercer sábado de cada mes, los autos con terminación de placa impar (NON) y que tengan holograma 1, no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas. Los vehículos con holograma 2 no circulan ningún sábado, sin importar la terminación.