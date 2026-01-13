De millones a cientos de millones: PAN va por auditoría al “cochinito” de Adán Augusto

El Partido Acción Nacional (PAN) anticipó que solicitará una auditoría exhaustiva al manejo de recursos de la bancada de Morena en el Senado, luego de que se revelara un incremento de más de 11 mil por ciento en una partida presupuestal administrada por Adán Augusto López Hernández , coordinador del grupo parlamentario y actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La polémica no es menor. De acuerdo con información del periodista Irving Pineda dicha partida ascendió a poco más de 8 millones de pesos, mientras que para 2025 el monto se disparó hasta alcanzar 894 millones, una cifra que ha encendido alertas dentro y fuera del Congreso.

Señalamientos por uso discrecional y posible compra de voluntades

Desde el PAN, las críticas no se han hecho esperar. Legisladores federales acusaron que el crecimiento desproporcionado de los recursos pudo haberse utilizado para comprar voluntades políticas, influir en decisiones clave del Senado e incluso financiar actos anticipados de campaña, lo que, de confirmarse, implicaría violaciones graves a la ley.

Ernesto Sánchez, integrante de la Comisión Anticorrupción en la Cámara de Diputados, adelantó que su bancada, en coordinación con senadores panistas, exigirá que se auditen tanto los ingresos como los gastos ejercidos por Morena y por su coordinador.

El legislador dejó entrever incluso tensiones internas dentro del propio oficialismo, al sugerir que algunos senadores morenistas podrían no estar recibiendo los mismos beneficios del abultado presupuesto.

Promesas rotas y opacidad persistente: La realidad de Morena

Las críticas también apuntan a una contradicción de fondo. Héctor Saúl Téllez recordó que Morena llegó al poder con la promesa de eliminar las partidas opacas y erradicar las prácticas del viejo régimen. Sin embargo, el crecimiento exponencial de esta bolsa presupuestal reaviva la discusión sobre la transparencia real del oficialismo.

Para el panista, el manejo de estos recursos podría estar influyendo directamente en la orientación política del Senado, lo que vuelve insostenible la permanencia de Adán Augusto López al frente de la Jucopo. “Demandamos completa transparencia y una investigación a fondo”, sostuvo.

Acusan uso electoral del presupuesto en Chihuahua

El vicecoordinador del PAN, Federico Döring, fue aún más lejos al señalar que parte del dinero pudo haberse destinado a actividades políticas en Chihuahua, presuntamente relacionadas con promoción anticipada. En un tono irónico, comparó el manejo del presupuesto con prácticas que Morena prometió desterrar.

Mientras tanto, el caso abre un nuevo frente de desgaste para el oficialismo y coloca a Adán Augusto López en el centro del debate sobre poder, dinero y control político dentro del Senado. La exigencia panista es clara: auditoría, transparencia y rendición de cuentas ante la opinión pública.