¿Se activó el Doble Hoy No Circula? Así quedaron las restricciones de este lunes en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México, por lo que no habrá Doble Hoy No Circula para este lunes 27 de abril; un programa que nace como una medida ambiental que busca limitar la circulación, de acuerdo con el color del engomado, terminación de placa y holograma.

Esto para ayudar a disminuir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Pero, ¿qué autos tienen restricciones para este lunes?

¿Qué autos no circulan para este lunes 27 de abril?

¡Toma precauciones! De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este día no pueden circular los vehículos con:



Engomado amarillo

Terminación de placa 5 y 6

Holograma 1 o 2.

Ahora bien, si tu coche cuenta con holograma 0 o 00, puedes circular sin ninguna restricción, sin importar el color de tu engomado, incluso en días con contingencia ambiental.

Hoy No Circula para el lunes 17 de abril de 2023 en la CDMX y Edomex

¿En qué horario y de cuánto es la multa por no seguir el Hoy No Circula?

En CDMX y Edomex, el horario habitual del Hoy No Circula es de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Sin embargo, si la contingencia ambiental se activa para el domingo, a ciertos autos también se les aplican restricciones para transitar libremente.

Debido a estos cambios, las multas por no respetar el programa pueden ir de 2 mil hasta 3 mil 500 pesos, dependiendo de la infracción.

Para evitar caer en extorsiones, es importante saber quiénes sí pueden levantar infracciones:



Edomex : Mujeres agentes de tránsito: deben portar camisola blanca con distintivos naranjas.

: Mujeres agentes de tránsito: deben portar camisola blanca con distintivos naranjas. CDMX: Solo los agentes adscritos a la Subsecretaría de Control de Tránsito, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), están autorizados para aplicar multas de tránsito.