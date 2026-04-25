¿Sábado de paseo o de quedarse en casa? Así te afectan las restricciones viales por el Hoy No Circula este 25 de abril

Si tú como yo eres de los que se confía por tener memorizado el calendario del Hoy No Circula, creo que deberías seguir leyendo.

Este 25 de abril, al tratarse del cuarto fin de semana del mes, el programa aplica otras restricciones que afectan a quienes no han renovado su vehículo o tienen hologramas de mayor emisión.

En caso de que tengas planeada una salidita para comer o divertirte en la CDMX o el Estado de México es mega importante que verifiques tu placa.

📌 #RecomendacionesCAMe

Realizar el mantenimiento preventivo de tu 🚗disminuye emisiones y contribuye a proteger la salud de todas y todos.



🗓️Verifica tu vehículo cuando corresponda. pic.twitter.com/nfRqREDXKK — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 24, 2026

Con lo ruda que anda la vigilancia ambiental debido a las altas temperaturas (que a muchos nos tienen sufriendo) NO habrá tolerancia para quienes ignoren el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Te toca ‘guardar la nave’ mañana?

Para que no te agarren por sorpresa, aquí tienes el desglose de aquellos que tienen estrictamente prohibido circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas bajo el esquema del Hoy No Circula para este sábado 25 de abril de 2026:



Holograma 1: Descansan todos los autos con terminación de placa PAR (2, 4, 6, 8 y 0) .

Descansan todos los autos con terminación de placa . Holograma 2: No circulan bajo ninguna circunstancia, sin importar el número en el que termine su placa.

No circulan bajo ninguna circunstancia, sin importar el número en el que termine su placa. Placas Foráneas: Tienen restringida la circulación en el mismo horario que los hologramas 2.

Hoy No Circula Sábado| CAMe

Los únicos que se salvan de esta restricción son los autos con hologramas 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos. Si cumples con estos requisitos, tienes vía libre, pero prepárate, porque el camino no será nada sencillo.

Rutas críticas: Calor extremo y caos por la CCXP

Si eres de los que tendrá chance de circular, el verdadero reto mañana no será la autoridad, sino las condiciones externas. Se pronostica un sábado de calor intenso, con temperaturas que podrían alcanzar los 31 grados entre las 02:00 y las 04:00 p.m., lo que hará que el tráfico sea mucho más pesado y sofocante.

Además, la zona de Lomas de Sotelo y Avenida Conscripto será un auténtico relajo vial debido a la afluencia masiva por la CCXP México 2026 en el Centro Citibanamex.

Si no tienes que ir forzosamente a esa zona, evítala. De igual forma, se esperan cierres parciales en el Centro Histórico y posibles rodadas motociclistas en Insurgentes Sur al caer la noche.

Antes de salir, asegúrate de que tu sistema de enfriamiento esté al cien y llévate tu botella de agua o un suero.

El cumplimiento del Hoy No Circula para este sábado 25 de abril de 2026 es solo el primer paso para tener un fin de semana tranquilo; el segundo es armarte de paciencia ante el tráfico que se avecina y que cada vez parece ser peor.