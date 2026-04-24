¿Plan para el fin? Consulta los autos que descansan por el Hoy No Circula este viernes 24 de abril

Planificar tu movilidad es importante para evitar sorpresas desagradables al cierre de la semana.

Ante las dudas sobre posibles cambios en el reglamento, las autoridades han confirmado cómo operará el programa Hoy No Circula este viernes 24 de abril.

¿Qué autos NO circulan este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial, los vehículos que deben suspender actividades en un horario de 5:00 a 22:00 horas son:



Engomado: Azul

Azul Terminación de placas: 9 y 0

9 y 0 Holograma: 1 y 2

Esta restricción es vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México.

Los autos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, quedan exentos de estas medidas.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

Es normal que exista la duda sobre si se aplicarán restricciones extraordinarias para la jornada de mañana. Sin embargo, para este viernes 24 de abril, el esquema se mantiene bajo su operación tradicional.

Esto significa que no se ha implementado el ‘Doble Hoy No Circula’, permitiendo que la gran mayoría de los automovilistas se desplacen sin mayor problema, siempre que su placa no coincida con el engomado azul.

Aprovecha las unidades móviles para tu licencia en Edomex

Si tu vehículo es de los que debe permanecer en casa por el Hoy No Circula, puedes aprovechar el día para realizar trámites pendientes.

Durante esta semana, el Gobierno del Estado de México ha habilitado unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en diversas sedes.

Los módulos se instalarán en estos puntos:



Villa del Carbón: Centro

Tlalmanalco: San Cristóbal Tezopilo

Luvianos: Centro

Otumba: Centro

Toluca: San Andrés Cuexcontitlán

Tecámac

Chimalhuacán

Cuautitlán Izcalli

Nezahualcóyotl

Ocoyoacac

Multas y vigilancia en abril de 2026

No te arriesgues. Las sanciones por ignorar el Hoy No Circula para este viernes 24 de abril son severas en este 2026, con multas que pueden alcanzar los 3,519 pesos. Además, los oficiales de tránsito están facultados para remitir los vehículos al corralón, lo que implica costos adicionales de arrastre y una pérdida de tiempo considerable para recuperar la unidad.

Recordatorios finales para tu seguridad:



Sábado 25 de abril: Toma previsiones, ya que es el cuarto sábado del mes y descansan hologramas 2 y hologramas 1 con placa PAR (0, 2, 4, 6 y 8).

Toma previsiones, ya que es el cuarto sábado del mes y descansan hologramas 2 y hologramas 1 con placa PAR (0, 2, 4, 6 y 8). Zonas de Operativos: La vigilancia ambiental se intensifica en vialidades principales como Periférico, Circuito Interior y la Calzada Ignacio Zaragoza.

La vigilancia ambiental se intensifica en vialidades principales como Periférico, Circuito Interior y la Calzada Ignacio Zaragoza. Verificación: Si tu placa termina en 3 o 4, recuerda que el periodo de verificación obligatoria concluye este mes.

Mantenerse al tanto del Hoy No Circula y aprovechar los servicios ciudadanos disponibles es la mejor estrategia para navegar en la megalópolis con éxito.