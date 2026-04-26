Doble Hoy No Circula por contingencia: lista de autos que se quedan en casa este 26 de abril en CDMX y Edomex

Se mantine la Fase I de contaminación. El Doble Hoy No Circula se activó este domingo 26 de abril en la CDMX y el Edomex debido a la contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

Esta medida busca reducir la emisión de contaminantes, por lo que más vehículos de lo habitual deben quedarse en casa. Si tienes planeado salir, es clave revisar si tu auto está dentro de las restricciones para evitar multas y contratiempos.

Carros que no circulan en CDMX y Edomex este 26 de abril

Este domingo 26 de abril, el Doble Hoy No Circula obligará a diversos vehículos a suspender su circulación en la CDMX y el Edomex, en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas. Estos son las unidades con restricciones.



Vehículos de uso particular con holograma 1, cuya terminación de placa sea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 0.

Vehículos con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.

Restricción al 50% de unidades de reparto de gas L.P. con terminación de matrícula sea par.

Unidades sin holograma de verificación, nuevos, permisos de circulación, placas doráneas o formadas por letras, se aplica la misma restricción que los que portan holograma 2.

Dejan de circular el 20% de los hologramas 00, 0 de acuerdo a la terminación de su placa, nones o pares de holograma 1 y el 100% de los hologramas 2.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



Más información: https://t.co/UZ9o1Ho9OJ pic.twitter.com/ISDExS4cTI — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 25, 2026

Autos que sí circulan: vehículos exentos del Hoy No Circula este 26 de abril de 2026

Aunque el Hoy No Circula aplica con mayores restricciones este 26 de abril de 2026, existen vehículos que están exentos y pueden circular con normalidad en la CDMX y el Edomex.

Conocer cuáles son estas unidades es clave para evitar confusiones:



Motocicletas están exentas de la Fase I.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa diferente a 5 o 6.

vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa diferente a 5 o 6. Vehículos destinados a prestar servicios de emergencia, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo.

¿Por qué se activa la contingencia?

La contingencia ambiental se activa cuando los niveles de contaminación en el aire, especialmente de ozono y partículas finas, superan los límites establecidos por las autoridades.

Esto suele ocurrir por la combinación de altas temperaturas, intensa radiación solar y poco viento, condiciones que favorecen la acumulación de contaminantes emitidos por vehículos, industrias y otras fuentes.