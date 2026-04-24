Señalan abandono e impunidad por homicidio de Lina Rodríguez en Chihuahua

El asesinato de Lina Alejandra Rodríguez Castillo no pasó desapercibido en la arena política. Desde la dirigencia nacional del PRI, el caso se tomó como un ejemplo más de un país donde la violencia avanza más rápido que la justicia.

PRI exige investigación y señala abandono en homicidio de Lina Rodríguez

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, alzó la voz tras el homicidio de quien fuera Secretaria Nacional de Mujeres Ganaderas de México. Su postura no se quedó en la condena: exigió una investigación a fondo y puso sobre la mesa un señalamiento directo al Estado mexicano.

Desde su perspectiva, el crimen refleja un problema estructural: abandono de las víctimas y una impunidad que se ha vuelto costumbre. En otras palabras, no se trata de un caso aislado, sino de una cadena de fallas que permiten que estos hechos se repitan sin consecuencias claras.

La dirigencia priista insistió en que no basta con discursos ni con condenas públicas. Lo que se necesita son resultados concretos, responsables detenidos y un mensaje claro de que el crimen no quedará sin castigo.

Condena del sector ganadero en Chihuahua

Más allá del ámbito político, el asesinato sacudió al sector ganadero. La Unión Ganadera Regional de Chihuahua condenó el ataque y advirtió sobre el clima de inseguridad que enfrentan quienes dependen de actividades productivas en el estado.

El organismo no solo expresó su pesar por la muerte de Lina Rodríguez, también lanzó un llamado firme a preservar el Estado de Derecho. Para ellos, la violencia no solo arrebata vidas, también golpea directamente la estabilidad económica y social de las comunidades.

Rodríguez Castillo fue recordada como una mujer impulsora, pieza clave en la organización de mujeres ganaderas en Chihuahua y promotora de oportunidades para el crecimiento del sector.

Mujeres ganaderas exigen justicia por asesinato de Lina Rodríguez

La Mujeres Ganaderas de México reaccionó con indignación. En su posicionamiento, el asesinato fue descrito como una expresión brutal de la violencia que atraviesa el país.

La agrupación exigió resultados a las autoridades estatales, dirigiendo el llamado directamente a la gobernadora Maru Campos y al fiscal estatal, con la demanda de una investigación clara y sin simulaciones.

Además, el mensaje también alcanzó a la presidenta Claudia Sheinbaum, en un intento por elevar el caso a nivel nacional y evitar que quede archivado como uno más.