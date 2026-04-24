¿De qué habló la presidenta Sheinbaum hoy viernes 24 de abril? Mañanera minuto a minuto

La presidenta dijo que la prioridad para México es continuar con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y que es precisamente para ese propósito en lo que está trabajando la secretaría de Economía.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein dijo que la prioridad para México es continuar con el #TMEC, y que precisamente para ese propósito la Secretaría de Economía está trabajando.https://t.co/6GbNmjWwuE pic.twitter.com/zryf0RxG3b — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026

Esto ante la posibilidad expresada por el departamento de comercio de los estados unidos en el sentido de que las negociaciones se hagan de forma bilateral entre los países incluidos en este acuerdo.

"Nos interesa que se mantenga el Tratado Comercial en los tres países porque nos ha dado muchas ventajas a los tres países y es la mejor forma de competir con otras regiones del mundo. Ese es nuestra posición ahora ya la posición del gobierno de estados unidos, pues ellos tienen que dar su posición", dijo.