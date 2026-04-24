¿De qué habló la presidenta Sheinbaum hoy viernes 24 de abril? Mañanera minuto a minuto
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este viernes 24 de abril. La presidenta Claudia Sheinbaum presenta avances en obras estratégicas y su agenda para la siguiente semana.
Este viernes 24 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum marca el cierre de la jornada semanal desde el Salón de la Tesorería. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total para que inicies tu fin de semana con la mejor información.
Mañanera de Sheinbaum hoy 24 de abril: Resumen minuto a minuto de lo más relevante
Sobre el T-MEC
La presidenta dijo que la prioridad para México es continuar con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y que es precisamente para ese propósito en lo que está trabajando la secretaría de Economía.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein dijo que la prioridad para México es continuar con el #TMEC, y que precisamente para ese propósito la Secretaría de Economía está trabajando.https://t.co/6GbNmjWwuE pic.twitter.com/zryf0RxG3b— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026
Esto ante la posibilidad expresada por el departamento de comercio de los estados unidos en el sentido de que las negociaciones se hagan de forma bilateral entre los países incluidos en este acuerdo.
"Nos interesa que se mantenga el Tratado Comercial en los tres países porque nos ha dado muchas ventajas a los tres países y es la mejor forma de competir con otras regiones del mundo. Ese es nuestra posición ahora ya la posición del gobierno de estados unidos, pues ellos tienen que dar su posición", dijo.
Detención de Fernando Farías
La presidenta confirmó que se solicitará la deportación de Fernando “N” quién fue detenido en Argentina y que está presuntamente involucrado en el caso de huachicol fiscal registrado durante el sexenio pasado e inicios de este.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein confirmó que se solicitará la deportación de Fernando “N” quién fue detenido en Argentina y que está presuntamente involucrado en el caso de #huachicol fiscal registrado durante el sexenio pasado e inicios de este.… pic.twitter.com/4YgvY7h4Mf— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026
"Fue detenido está en este momento en argentina y se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina de la Fiscalía General de la República y Relaciones exteriores para ver si puede haber una deportación porque le entra con un pasaporte falso. Entonces está solicitando la deportación, y en caso de qué no fuera así, pues ya se establecería las condiciones extradición, pero estamos esperando pues que haya deportación dado que entró de manera ilegal a Argentina", dijo.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.