¿Qué dijo la presidenta sobre el intento de atentado contra Trump? Mañanera hoy 27 de abril

El secretario de Hacienda de México, Edgar Amador, informó que, mediante un acuerdo entre la Asociación de Bancos de México y el gobierno federal y los gasolineros, se reducirán a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de octubre de este año, los montos de las comisiones que se cobran por los pagos de combustible en las gasolineras del país.

Destaca que estas reducciones servirán para los pagos con tarjetas de débito, crédito y vales al comprar diésel o gasolina en el país.

"Tenemos un descuento de la comisión de tarjetas que emiten los bancos tanto de crédito como de débito, se dejará de cobrar lo que se llama la cuota de intercambio que representa el 80% del total de la comisión, hay una baja importante, muy importante de las comisiones. A las empresas que expiden vales habrá un descuento de las comisiones que se cobran por la recepción de vales usados por el sector transportista y logístico y emitirán un descuento de 1.10 pesos por transacción; es un descuento muy relevante con respecto al costo que enfrentan las gasolineras y por último, tenemos una medida regulatoria, tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores… Junto con el Banco de México, estamos coordinados para emitir la disposiciones para que todo este proceso, este descuento es efectivo a partir del 1 de mayo, sin burocracia de por medio", dijo.