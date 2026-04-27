¿Qué dijo la presidenta sobre el intento de atentado contra Trump? Mañanera hoy 27 de abril
La presidenta Claudia Sheinbaum fija postura tras los reportes de un ataque contra Donald Trump. Sigue el minuto a minuto de la mañanera este lunes 27 de abril.
Este lunes 27 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum inició con un mensaje de solidaridad internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó enérgicamente el intento de atentado contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, calificando el acto como inaceptable y contrario a los valores democráticos. La mandataria informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contacto permanente con la Casa Blanca y aseguró que, pese a las tensiones políticas, la estabilidad de Norteamérica es prioridad para su gobierno. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de este impacto diplomático.
Mañanera de Sheinbaum hoy 27 de abril: ¿Qué dijo la presidenta sobre el intento de atentado contra Trump?
Acuerdo entre la Asociación de Bancos de México
El secretario de Hacienda de México, Edgar Amador, informó que, mediante un acuerdo entre la Asociación de Bancos de México y el gobierno federal y los gasolineros, se reducirán a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de octubre de este año, los montos de las comisiones que se cobran por los pagos de combustible en las gasolineras del país.
Destaca que estas reducciones servirán para los pagos con tarjetas de débito, crédito y vales al comprar diésel o gasolina en el país.
"Tenemos un descuento de la comisión de tarjetas que emiten los bancos tanto de crédito como de débito, se dejará de cobrar lo que se llama la cuota de intercambio que representa el 80% del total de la comisión, hay una baja importante, muy importante de las comisiones. A las empresas que expiden vales habrá un descuento de las comisiones que se cobran por la recepción de vales usados por el sector transportista y logístico y emitirán un descuento de 1.10 pesos por transacción; es un descuento muy relevante con respecto al costo que enfrentan las gasolineras y por último, tenemos una medida regulatoria, tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores… Junto con el Banco de México, estamos coordinados para emitir la disposiciones para que todo este proceso, este descuento es efectivo a partir del 1 de mayo, sin burocracia de por medio", dijo.
Quién es quién en el envío de dinero
Iván Escalante, titular de la Profeco, dio a conocer el quién es quién en el envío de dinero, misma que Finabien encabeza la lista de mejores remesadoras.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.