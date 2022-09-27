Comparece Adán Augusto López, titular de Segob por informe de AMLO

Inició ante el pleno del Senado la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López con motivo de la Glosa por el cuarto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al llegar al recinto legislativo el funcionario saludó de mano a los integrantes de las diferentes bancadas pero se llevó más tiempo en el Grupo Parlamentario del PAN.

Al iniciar su discurso, Adán Augusto López dijo que trabajará para ensanchar los caminos del diálogo y la negociación para alcanzar los acuerdos que lleven al país hacia el desarrollo.

"Los tres poderes de la unión tenemos la responsabilidad social de ensanchar los caminos del diálogo y la negociación con el ánimo de llegar a acuerdos que ofrezcan un renovado impulso al desarrollo en beneficio de todas y todos los mexicanos, para eso se hizo la política, para eso estamos aquí intercambiando opiniones y poniendo en la mesa de debates nuestros más sólidos argumentos sin diatribas y descalificaciones personales, buscando la conciliación y no las diferencias, la coincidencia en lo sustancial para hacer a un lado el encono y fortalecer la unidad si renunciar a nuestras convicciones a fin de que la política se traduzca en acuerdos orientados a establecer una sana convivencia es importante reconocer que siempre se elige entre inconvenientes", expuso.

Ante senadores, el titular de Segob, Adán Augusto López también se pronunció sobre aspectos esenciales de la administración, como: La nacionalización del Litio, el manejo de la pandemia por Covid-19, el apoyo de Fuerzas Armadas durante contingencia sanitaria, los acuerdos con sectores de la iniciativa privada para mitigar la crisis económica y medidas para contener la inflación en México.

El responsable de la política interior del pais, Adán Augusto López dio a conocer que a través de la Secretaría de Gobernación se presentaron dos iniciativas de reforma constitucional, y 10 relativas a reformas legales o expedición de nuevas leyes, de esas: siete fueron aprobadas y publicadas en DOF, cuatro están pendientes de dictaminación y una fue desechada.

Adán Augusto López responde a cuestionamientos

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López respondió a cuestionamientos que se le plantearon y al referirse a la estrategia nacional de seguridad aceptó que se puede modificar y mejorar además de que la reforma para mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2028 y que no se aprobó por el pleno del Senado se puede trabajar en consenso y llegar a acuerdos para darle viabilidad.