Cuauhtémoc, el corazón del Mundial 2026: Alessandra Rojo de la Vega presenta plan maestro

A pocos meses de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó la estrategia integral "Cuauhtémoc para el Mundo". El plan busca convertir a la demarcación en el epicentro de la celebración, garantizando que el impacto económico no sea exclusivo para los grandes hoteles, sino que beneficie directamente a los habitantes y comerciantes locales.

Bajo la premisa de que "los partidos se juegan en el estadio, pero el Mundial se vive en las calles", la alcaldesa destacó que la alcaldía está lista para recibir a miles de turistas con sus corredores gastronómicos, riqueza histórica y hospitalidad.

Riqueza para la gente, no solo para turistas

El eje central del plan maestro es la justicia económica. Rojo de la Vega fue enfática al señalar que en administraciones pasadas los grandes eventos solo beneficiaban a unos cuantos, mientras que los vecinos quedaban marginados o incluso afectados.

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la #CDMX, @AlessandraRdlv presenta el Plan Maestro de la @AlcCuauhtemocMx, una estrategia integral que contempla acciones en materia de turismo, cultura, seguridad y prevención de la violencia de género.



La alcaldesa destacó que ellos… pic.twitter.com/KtqGmLycuS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026

"Nuestro objetivo es uno solo: que la riqueza que llegue se quede en la gente, que baje a las colonias y se convierta en oportunidades reales", afirmó. El plan contempla acciones transversales en materia de seguridad, cultura, turismo y, de manera prioritaria, la prevención de la violencia de género para garantizar un ambiente seguro tanto para visitantes como para residentes.

Un momento histórico para la capital

Al ser México el único país en ser tres veces sede inaugural, la alcaldesa reconoció que la responsabilidad es inmensa. Destacó que la Cuauhtémoc será el sitio donde la gente va a dormir, comer y celebrar, por lo que la infraestructura de la alcaldía será clave para el éxito de la justa mundialista en la Ciudad de México.

"Cuauhtémoc será el corazón que late para el mundo", concluyó, asegurando que su administración no improvisa y que cada acción del plan maestro está diseñada para fortalecer el patrimonio de los capitalinos.