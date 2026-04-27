¡Una preboda a lo 4T! Quién es Bertha Ahued, la diputada de Morena que hizo fiesta millonaria en Sevilla

¿Cuenta como una preboda austera? El discurso de la 4T sobre la austeridad parece tener excepciones o así lo dejó ver la diputada local de Veracruz, Bertha Ahued Malpica, quien organizó una fiesta al estilo Morena en Sevilla, España.

La legisladora, conocida por su cercanía con la gobernadora Rocío Nahle, ha sido señalada tras filtrarse videos de una lujosa celebración para su hija.

🇪🇸 ¿AUSTERIDAD? Bajo la lupa la diputada de Morena (@PartidoMorenaMx), Bertha Ahued Malpica, tras la difusión de una lujosa preboda en Sevilla, España. El evento habría costado cerca de 7 millones de pesos 🏛️💸 pic.twitter.com/an6rXNbbEG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 27, 2026

¿Quién es Bertha Ahued Malpica?

Bertha Ahued, actual diputada por Morena en Veracruz, es licenciada en Sistemas de Computación Administrativa, egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM).

Ahued también se desempeñó como directora ejecutiva de un periódico nacional y, de acuerdo a medios locales, el diario informativo habría sido fundado por los tatarabuelos de la morenista.

La diputada tendría dos hijos, un hombre y una mujer.

¿Cuánto habría costado la preboda de la hija de Bertha Ahued?

Los reportes y las imágenes difundidas muestran una celebración para más de 250 invitados que viajaron desde México hasta el viejo continente.

Entre banquetes de alta cocina, música en vivo y un vestuario bastante elegante, se estima que los gastos por la fiesta fueron de millones de pesos.

¿Falso discurso de austeridad en Morena?

La indignación no es solo por el dinero, sino por la contradicción. Bertha Ahued ha sido una defensora pública de la austeridad que promueve la administración y el partido al que pertenece.

Para la familia Ahued, la austeridad parece ser un concepto que solo aplica en ciertas ocasiones.

Oposición critica: "Morena odia a España... hasta que hay boda"

Actores de la oposición aprovecharon el evento para señalar lo que llaman "doble moral" de la 4T. El reclamo principal es que, mientras el gobierno federal exige disculpas históricas a España por la conquista, sus funcionarios eligen precisamente ese país para sus momentos de mayor derroche.

"Farsantes" y "Boda del Bienestar" fueron algunos de los calificativos que le adjudicaron a la morenista, Bertha Ahued.

Morena odia a España… hasta que hay boda en Sevilla.



De los XV del Bienestar a la boda del Bienestar.



Mientras exigen a España perdón por la Conquista, la hija de la diputada de Morena por Veracruz, @gordahued, se casa a todo lujo en Sevilla.



Farsantes. pic.twitter.com/NjpyOuaQHm — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) April 27, 2026

¿Qué dijo Rocío Nahle de la fiesta austera de Bertha Ahued?

Hasta ahora, ni la oficina de la gobernadora Rocío Nahle ni la propia diputada Ahued han emitido una postura pública o declaración.

En Veracruz, donde los problemas de infraestructura y seguridad siguen vigentes, la postal de la diputada brindando en España ha caído con indignación.

