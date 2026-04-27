AMLO cerró sexenio con 20 nuevos casinos: MCCI revela red ligada a Adán Augusto López y “La Barredora”

A pesar de las constantes promesas de que en el gobierno de la "Cuarta Transformación" no se otorgarían nuevas licencias para casas de apuestas, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cerró con la autorización masiva de centros de juego.

La Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob), entonces encabezada por Luisa María Alcalde, autorizó a la empresa Compañía Operadora Clíe la apertura de 20 centros de apuestas el 1 de febrero de 2024. El hecho contradice directamente las declaraciones del expresidente López Obrador, quien en marzo de 2023 afirmó: "La instrucción es no entregar licencias para casinos".

Casinos aprobados en los últimos meses de AMLO: El vínculo con Tabasco y "La Barredora"

La investigación de MCCI detalla un entramado donde los permisos benefician a una red que toca fibras sensibles de la política en Tabasco. El socio mayoritario de Operadora Clíe, Nabor Castrejón Bailón, comparte licencias de operación con la familia de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco identificado como presunto líder del grupo criminal "La Barredora".

Puntos clave del vínculo:



Adán Augusto López como Notario: La constitución de la empresa de apuestas de la familia Bermúdez Requena ( Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste ) fue atestiguada por el hoy senador Adán Augusto López en su etapa como notario público.

La constitución de la empresa de apuestas de la familia Bermúdez Requena ( ) fue atestiguada por el hoy senador Adán Augusto López en su etapa como notario público. Humberto Bermúdez Requena: El hermano del ex titular de seguridad en Tabasco es socio en las operadoras de los sitios en línea CrownCity y CityBets, que utilizan permisos compartidos con la red de Castrejón Bailón.

El operador de Luisa María Alcalde

Los 20 permisos, con una vigencia de 15 años (vencen en 2039), fueron firmados por Leonardo Manuel Figueroa Martínez. De acuerdo con MCCI, Figueroa es un colaborador cercano a la actual dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, habiéndola seguido en sus cargos desde la Secretaría del Trabajo hasta la Segob, donde fue nombrado Director General de Juegos y Sorteos.

Nexos con el Cártel del Noreste: Sanciones de EU

La gravedad del caso trasciende las fronteras. Uno de los casinos que operaba bajo el mismo permiso madre (DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017) utilizado por la red Bermúdez-Castrejón, pertenece a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), operadora del Casino Diamante.

La semana pasada, la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó sanciones contra CAMSA por sus presuntos nexos con el Cártel del Noreste, identificándola como un mecanismo financiero para el lavado de dinero de la organización criminal.

1) Estas autorizaciones se dieron pese a que López Obrador aseguró en reiteradas ocasiones que en su gobierno no se otorgarían nuevas licencias para operar casinos y casas de apuestas. pic.twitter.com/a5Iov4Ojgp — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) April 27, 2026

Aunque la ley establece que los permisos son intransferibles, la investigación revela un esquema de simulación donde diversas operadoras físicas y en línea terminan bajo una misma sombrilla legal cedida por Operadora de Coincidencias Numéricas. Entre las marcas que operan bajo este esquema se encuentran:



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Con la revelación de estos expedientes, el cierre de la administración de López Obrador enfrenta un duro cuestionamiento sobre la coherencia entre el discurso público y las acciones administrativas.