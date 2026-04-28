Esteban Moctezuma deja embajada en EU; Roberto Lazzeri sería el nuevo titular.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la salida de Esteban Moctezuma Barragán como embajador en Estados Unidos y su eventual relevo por Roberto Lazzeri, una vez que el gobierno estadounidense otorgue el beneplácito correspondiente.

VIDEO: Sheinbaum habla sobre salida de Esteban Moctezuma

El anuncio se dio a través de un mensaje en redes sociales, donde la mandataria destacó el papel de Moctezuma en momentos clave de la relación bilateral. Entre los episodios referidos, sobresale la negociación para frenar un impuesto a las remesas enviadas desde Estados Unidos, que originalmente se planteaba en 5 por ciento y que finalmente quedó reducido.

De acuerdo con lo expuesto, estas gestiones se realizaron en coordinación con distintos actores políticos, incluyendo una delegación del Senado mexicano que acudió al Congreso estadounidense, en un esfuerzo conjunto que buscó proteger el flujo de recursos que millones de familias reciben en el país.

Sheinbaum también adelantó que el aún embajador continuará colaborando con su administración, aunque sin detallar el cargo que ocupará en el corto plazo.

“Quiero decirles que Esteban ha hecho un extraordinario trabajo al frente de la Embajada, nos ha ayudado muchísimo, ha representado a México con mucha dignidad y mucha fortaleza en momentos muy difíciles. Esteban ha estado trabajando junto a nosotros y por todas y todos los mexicanos.", indicó.

Platicando con el embajador Esteban Moctezuma y Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores. Les comparto la charla. pic.twitter.com/rGyj1Z5CSE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 28, 2026

¿Quién es Roberto Lazzeri? Conoce su perfil

El posible nombramiento de Roberto Lazzeri introduce un perfil distinto al frente de la embajada en Washington. Economista formado en el CIDE, su trayectoria se ha enfocado en el manejo de deuda pública y esquemas de financiamiento, más que en la diplomacia tradicional.

Su paso por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y posteriormente por Banobras lo posiciona como un perfil técnico, especializado en estructuras financieras subnacionales, lo que podría anticipar un énfasis en la agenda económica dentro de la relación bilateral.

En el mismo mensaje, el canciller Roberto Velasco subrayó la colaboración cercana con Moctezuma y expresó su expectativa de mantener el trabajo conjunto hacia adelante, en medio de esta transición diplomática.

