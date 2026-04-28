Yunes estalla sobre audio filtrado de su visa de EU y lo tacha de “fake”

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez volvió a estar en el ojo del huracán luego de que se difundiera un presunto audio en el que se afirma que le habría sido cancelada su visa para ingresar a Estados Unidos (EU).

Cuestionado por medios de comunicación, el legislador respondió visiblemente molesto y negó rotundamente la veracidad del material. Aseguró que se trata de un contenido manipulado con inteligencia artificial.

“No tiene sentido… yo tengo mi visa normal”, dijo, y agregó que recientemente viajó a territorio estadounidense sin problemas, por lo que descartó cualquier restricción en su contra.

¿Por qué el senador Yunes reaccionó con enojo ante la prensa?

Durante el encuentro con reporteros, el integrante del Morena no ocultó su incomodidad al ser cuestionado sobre el tema.

Miguel Ángel Yunes vuelve al ojo del huracán.



El senador, antes panista y ahora aliado de #Morena en la polémica Reforma Judicial, explotó ante la prensa cuando se le cuestionó por un presunto audio que habla de la cancelación de su visa en #EU



Yunes negó con enojo, aseguró… pic.twitter.com/3VhUYpyJcG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

Calificó el audio como “una locura” y evitó profundizar en el asunto, cerrando la conversación de manera abrupta. Su reacción ha generado críticas, especialmente por su actitud frente a los cuestionamientos públicos. El caso se suma a otros episodios en los que el senador ha protagonizado momentos tensos con medios de comunicación.

¿Qué otros escándalos rodean a Yunes Márquez?

No es la primera vez que el nombre del legislador aparece en la polémica. Recientemente solicitó licencia a su cargo en el Senado, lo que permitió que su suplente —su padre, Miguel Ángel Yunes Linares— asumiera sus funciones.

Sin embargo, mientras estaba oficialmente separado del cargo, Yunes Márquez asistió a un evento internacional organizado por la OCDE en París, donde se presentó como senador, lo cual está prohibido bajo esas condiciones.

Este hecho desató cuestionamientos sobre el uso del cargo y el cumplimiento de las normas legislativas. Los constantes señalamientos han colocado a Yunes Márquez en una posición incómoda dentro del debate público. Desde su cambio político hasta sus recientes controversias, su figura ha sido foco de críticas tanto de opositores como de la opinión pública.

El senador insiste en que muchos de los señalamientos en su contra carecen de fundamento, atribuyéndolos a ataques políticos o información falsa.