Los temas más relevantes de la mañanera de Sheinbaum hoy martes 28 de abril
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este martes 28 de abril donde la presidenta detalla los temas más relevantes a nivel nacional.
Este martes 28 de abril de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza el informe semanal "El Pulso de la Salud", donde autoridades del sector detallan los avances en la rehabilitación de hospitales, la contratación de especialistas y el estatus del abasto de insumos médicos en todo el país. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de los anuncios que impactan en la atención médica gratuita de las familias mexicanas.
Mañanera de Sheinbaum hoy 28 de abril: Resumen y temas relevantes en vivo
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.