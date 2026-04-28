Los temas más relevantes de la mañanera de Sheinbaum hoy martes 28 de abril

Este martes 28 de abril de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza el informe semanal "El Pulso de la Salud", donde autoridades del sector detallan los avances en la rehabilitación de hospitales, la contratación de especialistas y el estatus del abasto de insumos médicos en todo el país. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de los anuncios que impactan en la atención médica gratuita de las familias mexicanas.