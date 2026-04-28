¿Te toca descansar? Así queda el Hoy No Circula este martes

Si este martes 28 de abril planeas salir en auto por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene hacer una pausa antes de encender el motor. El programa Hoy No Circula sigue vigente en toda la Zona Metropolitana del Valle de México y, aunque es parte de la rutina diaria, ignorarlo puede salir caro.

Las restricciones buscan reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire en la región. Sin embargo, también implican sanciones considerables: las multas pueden superar los 3 mil pesos, además del riesgo de que tu vehículo sea remitido al corralón. Por eso, revisar si tu auto puede circular este día no es un detalle menor.

¿Qué autos no circulan este martes 28 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este martes deben suspender circulación los siguientes vehículos:



Autos con holograma 1 y 2

Engomado color rosa

Terminación de placas 7 y 8

El horario de la restricción es de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, y aplica tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en municipios conurbados del Estado de México.

Si tu vehículo se encuentra dentro de estas características, lo mejor es anticiparte. Opciones como el transporte público, aplicaciones de movilidad o compartir auto pueden ayudarte a evitar contratiempos y, sobre todo, sanciones.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Quiénes sí pueden circular sin problema?

No todos los vehículos están sujetos a estas limitaciones. Este martes sí pueden transitar sin inconvenientes:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Unidades de emergencia y servicios urbanos

Autos con permiso para personas con discapacidad

También es importante considerar que los vehículos con placas foráneas deben acatar estas disposiciones cuando circulan dentro de la zona metropolitana.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en toda la Ciudad de México y en municipios clave del Estado de México como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, donde la movilidad diaria es intensa.

No respetar esta medida puede derivar en sanciones que van de 20 a 30 UMA, además de los costos por arrastre y resguardo del vehículo. En un contexto donde la movilidad ya es complicada, cumplir con el calendario no solo evita multas, también contribuye a reducir la carga ambiental en una de las zonas más transitadas del país.