Oposición exige al gobierno dejar de proteger a políticos de Morena ligados al narco

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados lanzó un señalamiento directo al gobierno federal: no encubrir a políticos de Morena que han sido relacionados con el crimen organizado en investigaciones provenientes de Estados Unidos. La postura surge en medio de tensiones por las exigencias del gobierno mexicano hacia autoridades estadounidenses para que presenten pruebas sobre presuntos “narco-políticos”.

Desde la bancada panista, se considera contradictorio que se pida evidencia formal al extranjero cuando existen indicios públicos de vínculos entre algunos actores políticos y actividades ilícitas, sin que hasta ahora se hayan deslindado responsabilidades en el país.

Cuestionan impunidad del gobierno con el crimen organizado

El diputado federal Daniel Chimal García sostuvo que varios de estos perfiles políticos habrían sido impulsados durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo ese contexto, planteó que el gobierno actual debe aclarar por qué no ha actuado con firmeza frente a estos casos.

El legislador también criticó el papel de la Fiscalía General de la República, al considerar que ha permanecido pasiva ante señalamientos de esta naturaleza. A su juicio, la falta de acciones concretas alimenta la percepción de impunidad y debilita la confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia.

¿EU apunta a políticos mexicanos? Esto dijo Los Angeles Times

El tema adquiere dimensión internacional tras el mensaje emitido por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, durante un evento en Sinaloa. En el marco del arranque del proyecto de metanol Pacífico Mexinol, el diplomático subrayó que los inversionistas requieren condiciones claras, con un entorno libre de corrupción.

De acuerdo con lo reportado por el diario Los Angeles Times, estas declaraciones podrían formar parte de una estrategia más amplia que eventualmente derive en acusaciones en territorio estadounidense contra políticos mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado.

En ese mismo contexto, Johnson hizo referencia a la postura del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha enfatizado que la seguridad energética está estrechamente ligada a la estabilidad, el poder y la soberanía de un país.

