¡Un espíritu Guerrero! Adán Olmos García busca obtener el primer trasplante completo de cara en México

En un abrir y cerrar de ojos, el destino de nuestras vidas puede cambiar por completo, así sucedió con Adán José Olmos García, quien tras recibir una descarga de alto voltaje, tuvo que aprender a mantener un espíritu guerrero.

Ese incidente provocó que la descarga eléctrica entrara por la cabeza y saliera por los pies, que prácticamente se pulverizaron, por lo que ahora, Olmos García, tiene el objetivo de concretar una operación que lo impulsará a mejorar las heridas.

¿Qué problemas son los que generó la descarga de alto voltaje?

“Un 31 de agosto del 2017, yo estaba como todos los días, sacando niveles para que el agua no se encharcara arriba, cuando yo pise el charco, un cable de alta tensión me jaló y me electrocuté", explicó Olmos García, al tiempo que detalló los problemas que generó en sus piernas y rostro este accidente.

“La gangrena empezó a avanzar rápidamente y los doctores dijeron que tenían que amputarlas (piernas), mis hermanos no querían, porque si es algo difícil, al final de cuentas se toma la decisión en que las amputaran, ahí tuve cuatro paros cardíacos, gracias a Dios, pues sigo vivo, sigo luchando por la vida”, añadió Adán José.

El día del accidente le pusieron una manta que le quemó el rostro, provocando que perdiera la boca, la nariz, los oídos y parpados, por lo que solo distingue sombras, no puede cerrar sus ojos y usa un plástico que los mantiene hidratados.

“Más o menos llevó como 37 o 42 cirugías. Está complicado estar así y seguir luchando con esta vida constante, si es algo bastante fuerte, pero al final de cuentas sigo echándole ganas, sigo para adelante, he pasado momentos muy difíciles, fuertes y duros, pero hasta ahora no me pienso detener”, añadió Olmos García.

Con esa convicción, Adán espera que con su caso se haga historia en México y América Latina, pues le quieren realizar el primer trasplante completo de cara.

“Ya se hicieron todos los estudios, he salido bien. Estoy listo para recibir el trasplante de rostro, lo que falta es encontrar el donante”, detalló el afectado.

| Pexels

Patricia Butrón, cirujana plástica reconstructiva, detalló que Adán José Olmos García es apto para esta operación y de concretarse, tendrá múltiples beneficios.

"Él es el candidato ideal para trasplante de rostro, de cara porque se le da parpados, nariz, boca, pabellón auricular, se le da la expresión de la cara, se le da, la mejor apertura para que pueda comer, incluso respirar”, detalló Butrón.

“Se tiene que reinsertar un sin fin de músculos y vasos sanguíneos, cada uno de los músculos de la cara van a tener que volver a reinsertarse en el hueso, entonces hay que rasparle al hueso y hay que hacer las inserciones necesarias con dispositivos, con tornillos, con clavitos; pegamento incluso en algunos casos”, apuntó Aczel Sánchez, cirujano de trasplante.

Una fundación y un equipo de médicos especialistas son los que podrían hacer posible este gran logro de la medicina, en el que “en diferentes periodos van a participar no menos de 60 o 70 médicos”.

Será una cirugía complicada, difícil, pero no imposible, aunque aún faltan recursos para que se lleve a cabo. Mientras esto pasa, Adán se mantiene fuerte física y mentalmente, todas las mañanas le pide a Dios el coraje para seguir adelante, y es que vive solo, pues su esposa y su hijo no están con él, pero uno de sus motores para esta cirugía es precisamente su pequeño de 6 años.

“La vida es muy bonita, la vida es única, así que vívela, disfrútala, ríe, llora, grita. Todos tenemos dificultades, pero de esas dificultades, se aprende, después de la tormenta viene la calma”, sentenció.