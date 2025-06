¡Los dejan a su suerte! Niños con cáncer se enfrentan a la falta de medicamentos en hospital CECAN en Xalapa, Veracruz

El Centro Estatal de Cancerología (Cecan) en Xalapa, Veracruz, se suma a la larga lista de hospitales del IMSS-Bienestar que abandonan a sus pacientes, dejándolos sin medicinas.

Y es que en este hospital, la vida de niñas y niños con cáncer, depende de hieleras y geles refrigerantes, además de que no hay condiciones para las quimioterapias.

“El detalle es que no hay medicamentos (...) No hay material para hospitalización que hace falta para las jeringas”, declaró Maricruz Méndez, mamá una niña con cáncer.

Más de 150 niños con cáncer afectados por el desabasto de medicamentos

La Fundación Infancia Saludable México A.C., formada por familiares de menores de edad con cáncer, estimó que el desabasto de medicinas en México afecta a más de 150 niños con este padecimiento en Veracruz.

Mientras que a nivel nacional, esta problemática afecta a más de dos mil niñas y niños con cáncer. Los medicamentos que reportan un mayor desabasto son:

Metotrexato

Bleomicina

Vincristina

Paclitaxel

Ciclofosfamida



Por su parte, el Presidente de la Fundación Infancia Saludable, Omar Hernández, compartió que el actual coordinador del IMSS Bienestar de Veracruz, les comentó que el desabasto de medicinas en el estado no era por falta de dinero o falta de voluntad, si no que no pueden encontrar las medicinas en los laboratorios.

“Que efectivamente es que ellos no encuentran los medicamentos porque los laboratorios no les quieren vender, eso fue lo que nos dijo el día de ayer”, dijo el presidente de esta fundación.

-Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, presume reforzamiento del “abasto de medicinas”

Y, para sorpresa de absolutamente nadie, las autoridades aseguran que todo está bien, que no hay problemas, pues Rocío Nahle, Gobernadora de Veracruz, presume el “reforzamiento del abasto de medicinas” en distintas regiones del estado, cuando la realidad es completamente diferente.

“Por favor vean la manera de apoyarnos y que nos den lo que necesitamos para la vida de nuestros hijos, eso es lo que yo pido, que nos apoyen”, compartió María Julia Corona, madre de una menor con cáncer, durante una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.