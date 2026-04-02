Vuela alto Capitán: muere el perro rescatista que destacó tras el sismo de 2017 en Morelos

Muere un perro muy valiente. Con un emotivo mensaje, Protección Civil y Bomberos de Zapopan despidió a Capitán, su oficial canino, quien tras 10 años de servicio falleció dejando un legado de lealtad, entrega y valentía en labores de búsqueda y rescate. Destacando en el sismo del 2017 en Morelos.

Capitán muere después de 10 años de servicio

La corporación de Protección Civil y Bomberos de Zapopan despidió con profundo pesar a Capitán, su oficial canino, quien tras 10 años dejó una huella imborrable entre sus compañeros y la ciudadanía.

Capitán llegó siendo apenas un cachorro y creció dentro de la institución, donde se formó como un elemento clave en labores de búsqueda y rescate.

Con disciplina, entrenamiento y un olfato siempre certero, se convirtió en un aliado fundamental en situaciones de emergencia, destacando especialmente durante el sismo de 2017 en Morelos, donde su intervención fue decisiva para localizar a una persona.

A lo largo de una década, su labor no solo representó un apoyo operativo, sino también un símbolo de lealtad, compromiso y vocación de servicio.

Su historia se entrelazó con la de quienes integran la corporación y con la comunidad a la que sirvió. Hoy, tras su partida, Capitán es recordado no solo como un rescatista ejemplar, sino como un compañero incondicional.

Su legado permanece en cada vida que ayudó a salvar y en la memoria de quienes lo vieron trabajar. Su historia cierra con gratitud y reconocimiento: gracias por tu servicio, Capitán.

Sismo 2017 Morelos

El sismo del 19 de septiembre de 2017, de magnitud 7.1, se registró a las 13:14 horas con epicentro entre Puebla y Morelos, cerca de Axochiapan, y a una profundidad de 57 kilómetros dentro de la placa de Cocos.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento no tuvo relación con el ocurrido en 1985, más allá de la coincidencia en la fecha. Su cercanía con el centro del país expuso a millones de personas, afectando gravemente a la Ciudad de México y estados aledaños.

Capitán destacó como un elemento clave en las labores de búsqueda y rescate tras el sismo de 2017, donde su olfato y entrenamiento permitieron localizar a una persona entre los escombros