“Desaparecieron” su colonia para cobrarles el doble: Adiós a Olivar de los Padres, en la CDMX

Imagina vivir en el mismo lugar desde hace décadas y que, de un día para otro, el gobierno decida que tu barrio ya no existe. Eso les pasó a los habitantes de la histórica colonia Olivar de los Padres, en la alcaldía Álvaro Obregón. Pero el problema no es solo de nostalgia, es un golpe brutal al bolsillo.

Sin consulta y sin aviso, las autoridades cambiaron el nombre de la zona a “Lomas de San Ángel Inn”. ¿El resultado? Al ser anexados a una colonia de mayor plusvalía, sus impuestos se fueron al cielo.

El “truco” del Predial: Aumentos del 100%

Lo que parecía un simple trámite administrativo resultó ser una pesadilla financiera. Daniel, habitante afectado, explica la trampa: primero cambiaron la nomenclatura y, acto seguido, llegaron los recibos impagables.

“Gente que pagaba 15 mil en una época, a raíz de la modificación, nos incrementó a más del 100%", denunció.

La lógica es cruel: aunque las calles y los servicios siguen siendo los mismos (o peores), el cobro ahora corresponde a una zona residencial de lujo que ellos no pidieron ser. “Entonces, ¿cómo le vamos a hacer?”, cuestiona Luis García, otro vecino que ve cómo su economía familiar se asfixia.

Adiós a la colonia Olivar de los Padres: Un borrado histórico y caos legal

La colonia, con orígenes en la década de 1930, fue prácticamente “borrada del mapa”. Esto ha desatado un caos burocrático: credenciales del INE, escrituras y comprobantes de domicilio ya no coinciden con la base de datos oficial.

“En lugar de ser Olivar de los Padres, aparezco con otra dirección”, lamenta Luis.

Lo más indignante es que nadie da la cara.



La Alcaldía Álvaro Obregón dice que no tiene atribuciones para cambiar nombres.

dice que no tiene atribuciones para cambiar nombres. El Gobierno Capitalino culpa al Servicio Postal Mexicano.

culpa al Servicio Postal Mexicano. El Servicio Postal niega haber hecho la modificación.

Entre el “yo no fui” de las autoridades, los vecinos han llenado postes y fachadas con mensajes de protesta. Se espera una reunión clave el próximo 8 de febrero, pero mientras tanto, los recibos con “tarifa de rico” siguen llegando a los buzones de siempre.

