¡Alerta Amber! Ayúdanos a encontrar a Yadith Esmeralda Bernal García, menor desaparecida en Iztapalapa, CDMX

El protocolo de Alerta Amber, para la localización de personas ausentes en la Ciudad de México (CDMX), se activó tras reportarse la desaparición de una adolescente de 14 años, Yadith Esmeralda Bernal García.

La ficha de búsqueda comenzó a distribuirse de forma masiva en las plataformas gubernamentales para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

¿Dónde se le vio por última vez a la menor de edad?

De acuerdo con los datos aportados en el expediente de investigación, Yadith Esmeralda Bernal García fue vista por última vez el domingo 17 de mayo de 2026.

Los hechos ocurrieron en el perímetro de la colonia El Sifón, una zona habitacional de la alcaldía Iztapalapa, sitio donde se interrumpió toda comunicación con ella de manera repentina.

Características físicas para identificar a la menor

La notificación oficial detalla que la adolescente tiene una estatura aproximada de 1.55 metros, es de complexión delgada y tez morena clara.

Entre sus rasgos físicos más notorios se describe que posee el cabello lacio y de color negro, además de ojos grandes de tono café oscuro; la ficha institucional señala que no se registraron señas particulares.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Yadith Esmeralda Bernal García, de 14 años, vista por última vez el pasado 17 de mayo, en la colonia El Sifón, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/m7EMIUoa4L — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 20, 2026

La vestimenta que llevaba el día de los hechos

Al momento de desaparecer en las inmediaciones de Iztapalapa, Yadith Esmeralda vestía un suéter de color gris, un pantalón de mezclilla en tono azul cielo y zapatos negros.

Las autoridades ministeriales recibieron la denuncia formal por parte de los familiares de la menor este miércoles 20 de mayo de 2026, procediendo de inmediato a la emisión del reporte público número 562/2026.

Fiscalías especializadas intervienen en el rastreo

Por ahora, la Fiscalía General de la Ciudad de México se encarga de la investigación para dar con el paradero de la menor de edad desaparecida hace algunos días.

El personal se mantiene pendiente a cuaqluier información que pueda aportar al caso de la joven.

Líneas telefónicas y sedes de atención ciudadana

Para aportar cualquier dato verídico que ayude a dar con el paradero de la adolescente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México puso a disposición los números telefónicos (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082.

También se reciben reportes directos en su sitio web o en las oficinas ubicadas en la calle Dr. Río de la Loza 114, en la colonia Doctores.