Caos vial en la Cuauhtémoc: Protesta colapsa la calle Abraham González; estas son las opciones viales EN VIVO

Sobrevivir al tráfico de la capital se vuelve una misión casi imposible debido a la jornada de protestas programada para este día. Para que planees tu salida sin sorpresas desagradables, te ofrecemos la crónica de las marchas CDMX en vivo, detallando el avance de los manifestantes y los bloqueos que complican la circulación vehicular hoy.

No permitas que las movilizaciones arruinen tus planes o tus compromisos laborales. Consulta nuestra actualización constante y encuentra los accesos libres, los mapas de desvíos y los reportes en directo desde el corazón de la noticia.

