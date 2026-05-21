Caos vial en la Cuauhtémoc: Protesta colapsa la calle Abraham González; estas son las opciones viales EN VIVO
¿Hacia dónde avanza el contingente? Sigue el mapa de protestas en tiempo real y encuentra las opciones viales para no quedar varado en la CDMX por marchas.
Sobrevivir al tráfico de la capital se vuelve una misión casi imposible debido a la jornada de protestas programada para este día. Para que planees tu salida sin sorpresas desagradables, te ofrecemos la crónica de las marchas CDMX en vivo, detallando el avance de los manifestantes y los bloqueos que complican la circulación vehicular hoy.
No permitas que las movilizaciones arruinen tus planes o tus compromisos laborales. Consulta nuestra actualización constante y encuentra los accesos libres, los mapas de desvíos y los reportes en directo desde el corazón de la noticia.
¿Hacia dónde va el caos? La CDMX se llena de marchas y calles cerradas; evítalas con estas rutas alternativas EN VIVO
¡Sigue el bloqueo! Cerrada la calle Abraham González en la Cuauhtémoc
Persiste el bloqueo vehicular sobre la calle Abraham González, específicamente en el tramo que comprende desde General Prim hasta Atenas, en el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc.
La presencia de un grupo de inconformes mantiene detenida la movilidad en este punto, generando complicaciones para quienes transitan por la zona. Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores desviarse hacia las vialidades de Balderas o la Avenida Insurgentes para sortear este nudo vial.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Abraham González entre General Prim y Atenas, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Balderas y Av. Insurgentes. pic.twitter.com/OZJKFhJV4m— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 21, 2026
¡Evita la zona! Obras provocan severo caos vial en Ermita Iztapalapa a la altura de Cuitláhuac
Los automovilistas que transitan por la zona oriente de la capital se enfrentan a severos retrasos debido a la reducción de carriles sobre la Calzada Ermita Iztapalapa, justo al cruce con la calle Cuitláhuac.
El embotellamiento es provocado por las cuadrillas que realizan obras de mantenimiento en la infraestructura vial de la alcaldía. Para quienes buscan evitar el colapso del tráfico con dirección al este, la Calzada Ignacio Zaragoza se presenta como la mejor ruta para agilizar el trayecto.
#PrecauciónVial | Afectada la circulación en Calz. Ermita Iztapalapa a la altura de Cuitláhuac al Oriente, por obras de mantenimiento. #AlternativaVial Calz. Ignacio Zaragoza. pic.twitter.com/WUOm3OsD8P— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 21, 2026