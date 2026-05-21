Avance del Metro CDMX hoy: Retrasos y tiempos de espera este jueves 21 de mayo

La mañana de este jueves 21 de mayo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presenta alta afluencia de usuarios, característica de las horas de mayor demanda en la capital. Mantenerse informado sobre las condiciones operativas de la red es fundamental para planificar los tiempos de traslado.

En Azteca Noticias damos seguimiento puntual a los reportes emitidos por la cuenta oficial del Metro en X (@MetroCDMX). A continuación, presentamos el estatus de las 12 líneas, incidentes confirmados y el avance de los trenes en tiempo real.