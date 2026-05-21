Avance del Metro CDMX hoy: Retrasos y tiempos de espera este jueves 21 de mayo
Revisa el reporte oficial del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para este jueves 21 de mayo. Conoce los tiempos de espera, líneas con mayor afluencia y el estatus general de la red antes de iniciar tu trayecto.
La mañana de este jueves 21 de mayo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presenta alta afluencia de usuarios, característica de las horas de mayor demanda en la capital. Mantenerse informado sobre las condiciones operativas de la red es fundamental para planificar los tiempos de traslado.
En Azteca Noticias damos seguimiento puntual a los reportes emitidos por la cuenta oficial del Metro en X (@MetroCDMX). A continuación, presentamos el estatus de las 12 líneas, incidentes confirmados y el avance de los trenes en tiempo real.
Metro CDMX hoy 21 de mayo: Retrasos, avance de trenes y tiempos de espera EN VIVO
Buen avance de trenes en seis Líneas
"Continúa la afluencia controlada y buen avance de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 6, 9 y B. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio y regular el ingreso a los andenes", expresa el Metro CDMX.
No sirven escaleras de la Línea 3
Usuarios comentan que es el día 2 en que no sirven las escaleras eléctricas de la estación Guerrero de la Línea 3.
¿Qué estaciones de la Línea 2 están cerradas?
Recuerda que las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.
Comienza el servicio en el Metro CDMX
Comienza el servicio en el Metro CDMX. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 24° C Mín. 11° C.