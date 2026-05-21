Fuga de gas cerca de la Central de Abasto; autoridades atienden emergencia |Mientras Dormía

La noche de ayer y madrugada de hoy jueves 21 de mayo de 2026, los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México (CDMX) atendieron dos situaciones de riesgo: una fuga de gas en la alcaldía Iztapalapa y el choque de un autobús de transporte público en la alcaldía Álvaro Obregón mientras usted dormía.

Fuga de gas en Iztapalapa moviliza a bomberos y Pemex cerca de la Central de Abasto

El primer hecho ocurrió en la calle Cazuela, casi con el cruce con avenida Rojo Gómez, muy cerca de la Central de Abasto, donde escapaba el gas de un tubo. Al lugar llegaron bomberos, personal de Protección Civil y trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ante el riesgo que representaba el incidente, las autoridades acordonaron la zona para evitar el paso de las personas y de vehículos. Los equipos especializados realizaron maniobras para controlar la fuga y reducir la posibilidad de una situación de mayor peligro. Durante varios minutos, personal de emergencia trabajó en el lugar para contener el escape del combustible.

#MientrasDormía | ¡Madrugada de terror en la #CDMX! Fuga de combustible y choques



El peligro comenzó en Iztapalapa, donde bomberos y Pemex se movilizaron de emergencia para controlar una fuga de combustible en un ducto cercano a la Central de Abasto; por fortuna, el riesgo fue… pic.twitter.com/ZLwbBhwFUX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 21, 2026

Al término de las labores, la emergencia quedó mitigada y no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades señalaron que, aparentemente, la causa de la fuga fue una tubería en mal estado. No obstante, ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas de la fuga y descartar riesgos posteriores.

¿Qué pasó en la alcaldía Álvaro Obregón? Autobús se queda sin frenos y deja 10 lesionados

En otro punto de la capital, en la alcaldía Álvaro Obregón, un camión del transporte público sufrió una falla mecánica y provocó un accidente en la calle 10, colonia San Pedro de los Pinos.

El vehículo recorrió más de 100 metros antes de impactarse contra una bomba de una gasolinera ubicada en la esquina con la lateral del Anillo Periférico y arrastró al menos cuatro vehículos en su trayectoria.

Paramédicos atendieron a más de 10 personas que resultaron heridas; afortunadamente, ninguna presentó lesiones graves, según los reportes. Bomberos realizaron maniobras para retirar la unidad y con grúas sacaron los vehículos involucrados del sitio.

Presuntamente, la unidad se quedó sin frenos, lo que causó el desastre. El conductor fue detenido y presentado ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.